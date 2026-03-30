民眾黨凱道聲援柯文哲 名嘴挺身護鍾小平

國民黨立委們昨參加329凱道抗議聲援柯文哲。（記者廖振輝攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨29日號召上凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲，但藍營從黨主席鄭麗文、「母雞」台北市長蔣萬安，到「小雞」現任議員均未現身，多以「已有安排行程」不克出席。告發京華城案的國民黨籍議員鍾小平表示，沒去是因不想為了民眾黨的票，丟失中間選民，「如同丟掉整片阿里山森林！」

今（30）日一早，電視名嘴、資深媒體人汪潔民在臉書發文表示，民眾黨發言人吳怡萱說讓她來解決鍾小平這隻「蟑螂」，陸配李貞秀說鍾小平就是隻「狗」，柯文哲說民眾黨就是新政治。

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汪潔民說，鍾小平辛苦了，「在新政治的面前是蟑螂和狗了，新政治，我噗。」

台北市議員鍾小平。（鍾小平提供）

鍾小平昨說，329凱道集會國民黨內態度分歧，其一是蔣萬安不去，包含告發的議員在內，所有市議員都不去，另一是立委會去，藍白合欠了些人情，去不去是個人自由選擇，但也示警，不要為了民眾黨的票，丟了中間選民，彷彿雖得阿里山五千年紅檜，卻失去整片森林。

據了解，昨天未有現任議員到場聲援，但國民黨籍台北市議員楊植斗臉書在活動前後都有發文或轉貼「上凱道討公道」的文章。

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