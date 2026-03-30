33歲韓星裝病閃兵毀星途 沉寂3年首發聲

「RAVI」金元植2023年初被爆造假病歷，改服替代役，重創演藝形象。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像團體VIXX前成員「RAVI」金元植2023年初被爆造假病歷，改服替代役，一審被判處有期徒刑1年，緩刑2年，外加社會服務120小時。

根據韓媒報導，去年底悄悄退伍的金元植，近日無預警發長文致歉，認了自己過去總是把環境當作犯錯藉口，如今深刻反省當時懦弱選擇，他對外發聲，表示對大眾造成的傷害致上最深歉意。

請繼續往下閱讀...

33歲金元植是南韓人氣新生代明星，2022年卻在醫院上演暈倒戲，藉此假造癲癇病歷想當「爽兵」，因違反兵役法遭起訴。

被抓包後，金元植出面認了假造病例，他說：「因為我愚蠢的選擇，向那些被影響的所有人道歉，我每天都在反省，在能力範圍內的事已經盡全力。」強調今後會成為更好的人。

「RAVI」金元植IG全文

我自2022年10月開始擔任社工,我因違反野蠻法被起訴,過程中已終止。依衛生署指示及指示,2025年12月13日罷免。



當我經歷了這個過程,當我不得不回頭看傷害自己時,我不再為個人的情況找藉口改變自己的理解感到羞恥,我才明白自己可以用類似的選擇傷害別人。



我再次向那些曾經被我不義所傷害的人道歉,我會不斷的學習和拾起自己,活成更好的人。



謝謝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法