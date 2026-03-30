自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

33歲韓星裝病閃兵毀星途 沉寂3年首發聲

「RAVI」金元植2023年初被爆造假病歷，改服替代役，重創演藝形象。（翻攝自X）「RAVI」金元植2023年初被爆造假病歷，改服替代役，重創演藝形象。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓偶像團體VIXX前成員「RAVI」金元植2023年初被爆造假病歷，改服替代役，一審被判處有期徒刑1年，緩刑2年，外加社會服務120小時。

根據韓媒報導，去年底悄悄退伍的金元植，近日無預警發長文致歉，認了自己過去總是把環境當作犯錯藉口，如今深刻反省當時懦弱選擇，他對外發聲，表示對大眾造成的傷害致上最深歉意。

33歲金元植是南韓人氣新生代明星，2022年卻在醫院上演暈倒戲，藉此假造癲癇病歷想當「爽兵」，因違反兵役法遭起訴。

被抓包後，金元植出面認了假造病例，他說：「因為我愚蠢的選擇，向那些被影響的所有人道歉，我每天都在反省，在能力範圍內的事已經盡全力。」強調今後會成為更好的人。

「RAVI」金元植IG全文

我自2022年10月開始擔任社工,我因違反野蠻法被起訴,過程中已終止。依衛生署指示及指示,2025年12月13日罷免。

當我經歷了這個過程,當我不得不回頭看傷害自己時,我不再為個人的情況找藉口改變自己的理解感到羞恥,我才明白自己可以用類似的選擇傷害別人。

我再次向那些曾經被我不義所傷害的人道歉,我會不斷的學習和拾起自己,活成更好的人。

謝謝。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中