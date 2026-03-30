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娛樂 最新消息

柯文哲涉貪遭判17年 苦苓列5點有罪懶人包

柯文哲因涉貪一審遭判刑17年。（資料照）柯文哲因涉貪一審遭判刑17年。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市前市長柯文哲涉貪遭判17年有期徒刑、褫奪公權6年，民眾黨29日號召上凱道聲援民眾黨創黨主席柯文哲，作家苦苓隨即在臉書發文，列出5點柯文哲有罪懶人包。

苦苓點出為什麼柯文哲有罪，如下：

一、為什麼210萬政治獻金成立貪污罪？因為朱亞虎簡訊「小沈十分小氣的捐了210萬」，李文宗回覆「市長和我都心存感激」，對價關係成立。

二、為什麼晶華城840%容積率成立圖利罪？因為560 %的容積率官司，市政府已經勝訴了，卻還指示都審會研議另外再多給20 %，並由市長蓋章決行。

三、為什麼肖像授權費成立侵佔罪？因為柯文哲把肖像權賣給木可公司，公司再以1500萬賣給競選總部，並匯了450萬到柯文哲的私人帳戶。

四、為什麼賣柯文哲的競選小物也成立侵佔罪？因為別人賣小物募的款都是進入競選總部，專款專用；柯文哲的選舉小物「募款」卻進入私人所屬的木可公司，且大多數不知去向。

五、為什麼柯文哲對眾望基金會成立背信罪？因為基金會成立有其登記的目的，未經董事會同意就拿錢去發民眾黨黨工的薪水，當然是背信。（柯文哲自己也說過：成立基金會就是為了搞錢）

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