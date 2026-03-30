《極限返航》北美風光二連霸！全球票房突破3億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由萊恩葛斯林主演的科幻鉅作《極限返航》持續稱霸北美票房，上週末（3月27至29日）再收5450萬美金（約台幣17.46億元），較首週僅小跌32%，展現強勁的口碑續航力。上映10天北美累積票房已達1億6430萬美金（約台幣52.64億元），成為今年目前最具代表性的原創賣座大片之一。

由萊恩葛斯林主演的科幻鉅作《極限返航》持續稱霸北美票房。（索尼影業提供）

《極限返航》在全球市場同樣表現亮眼，也同時蟬聯雙週冠軍，目前全球票房已正式突破3億美金（約台幣96.12億元），其中IMAX影廳就貢獻了5960萬美金（約台幣19.09億元），占比高達20%，顯示大銀幕規格對觀眾具備高度吸引力。在口碑與市場動能支撐下，業界目前預估最終全球票房有望上看5.8億美金（約台幣185.83億元），對於製作成本約1.9億美金（約台幣60.87億元）的本片而言，後續走勢備受關注。

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對亞馬遜米高梅影業而言，《極限返航》的成功格外關鍵，近年該公司在電影策略上歷經多次轉向，從主打獨立製片到偏重串流發行，如今重新全力押注院線市場，並計畫每年推出約12部電影。本片的亮眼表現，不僅證明其策略轉型初見成效，也為後續大片鋪路。

萊恩葛斯林（右）在《極限返航》和外星人洛基上演動人友情。（翻攝自YouTube）

本片同時再次證明萊恩葛斯林的票房號召力，他在片中飾演一名肩負拯救地球重任的教師，幾乎以一人之力撐起整部電影。繼《Barbie芭比》與《樂來越愛你》之後，他再度交出兼具商業與評價的代表作，甚至已開始出現早期獎季呼聲。

《蜘蛛人：新宇宙》系列鬼才主創菲爾洛德與克里斯多福米勒這對導演組合，在當年退出《星際大戰外傳：韓索羅》後，以本片成功打造一部兼具娛樂性與規模感的真人太空史詩；原著作者安迪威爾（代表作《絕地救援》）也再添一部票房改編佳績，其下一本小說幾乎可預期將掀起影視改編權的激烈競標。

《極限返航》全台上映中。

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