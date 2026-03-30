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人生海海專訪3》廖克發《人生海海》挨了6刀！感慨台灣創作自由：真的超難得

〔記者廖俐惠／專訪〕廖克發是馬來西亞出身，現在在台灣落地生根，他分享電影《人生海海》雖然成功得以在馬來西亞上映，卻挨了6刀，並非一刀未剪版，能夠在台灣完整呈現自己的作品，他直呼：「超難得的台灣！」對台灣的創作自由充滿感激。

廖克發接受專訪，對於台灣創作自由直呼「超難得」。（記者王文麟攝）廖克發接受專訪，對於台灣創作自由直呼「超難得」。（記者王文麟攝）

廖克發的《菠蘿蜜》、《由島至島》到即將上映的《人生海海》，隱藏著許多政治、宗教等議題，對馬來西亞來說可以以「敏感」來形容，如今成功通過馬來西亞電檢，卻要付出代價。廖克發坦言，大約有6處地方被刪減，「但我必須要，挨了6刀已經很高興了，我們以為會更嚴重。」

《人生海海》一刀未剪版在台灣上映。（甲上娛樂提供）《人生海海》一刀未剪版在台灣上映。（甲上娛樂提供）

馬來西亞創作環境相對保守，與政治氛圍相關的內容稍作更動，不過能將自己在乎的議題搬上大銀幕，廖克發已經十分滿足，更相信身處馬來西亞的觀眾，一定會知道哪邊有異動，「馬來西亞觀眾會知道哪邊挨刀，會覺得怎麼跳了？因為你越試著把它剪掉，會更凸顯。」他強調，電影中的敘述不是非黑即白，而是有一塊灰色地帶，能幫助不同族群討論，這就是廖克發的目的。

廖克發在台灣推出一部部作品。（甲上娛樂提供）廖克發在台灣推出一部部作品。（甲上娛樂提供）

電影中，父親帶兒子走私香菸的荒謬情節，真實發生在廖克發的童年，他坦言：「我爸滿糟糕的，他不知道怎麼當爸爸。」如今身為人父，廖克發選擇回頭撿拾這些「髒兮兮」的碎片，他認為與其談「和解」，不如談「同理」，同理在那樣的威權時代，父親如何有多長遠、偉大的抱負。

「不要用現在的價值觀去批判，拜託你活在他們的時代，正義給我看，這不是件容易的事情。」廖克發也提醒，我們不要忘記，「對上一代的要求，下一代也會要求我們，我們做得好嗎？」

《人生海海》中，父親帶兒子走私的情節，真實發生在廖克發的童年。（甲上娛樂提供）《人生海海》中，父親帶兒子走私的情節，真實發生在廖克發的童年。（甲上娛樂提供）

陳雪甄透過電影也試著了解父親，她坦言父親價值觀保守，女孩子有個好歸宿、有個有錢老公才是最重要。即便現在陳雪甄成了金馬得主，仍能感受到父親隱藏著淡淡的遺憾，「我的理解是，他是在乎我才這樣想，有了這份理解，我知道他心裡還是有愛，只是那個年代愛的方式不同，不同世代要互相理解。」

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