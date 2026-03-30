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人生海海專訪1》有一種信任叫廖克發與陳雪甄！合作17年還不膩：願意赴湯蹈火

廖克發（左）、陳雪甄合作17年，笑說至今都還不膩，是非常好的朋友。（記者廖俐惠攝）廖克發（左）、陳雪甄合作17年，笑說至今都還不膩，是非常好的朋友。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕導演廖克發推出全新力作《人生海海》，成功助攻合作17年的陳雪甄奪下人生首座金馬獎，擁有在演藝圈難能可貴的革命情感。兩人一同接受本報專訪，陳雪甄笑說，廖克發總是對她出難題，一下子角色很吃重，一下子連腳本都不給，「我也可以談戀愛啊，要幹嘛我都做，不一定要這麼難好嗎？」廖克發之所以這麼做，就是出自於對陳雪甄的信任。

陳雪甄（左）、廖克發一同接受專訪，相談甚歡，互相稱讚彼此還十分害羞。（記者廖俐惠攝）陳雪甄（左）、廖克發一同接受專訪，相談甚歡，互相稱讚彼此還十分害羞。（記者廖俐惠攝）

陳雪甄是廖克發重要的戰友，廖克發在大學時期拍攝的短片，就邀請陳雪甄合作，兩人從此開啟長達17年的緣分，只要是廖克發邀約，陳雪甄就一口答應。記者好奇兩人難道不會膩嗎？陳雪甄笑說：「我們不是夫妻，私下滿少碰面，但每次工作都很新鮮，好朋友反而不會常見面，但一見面就很熟悉。」

陳雪甄自我要求高，事前就努力投入角色，認為這是基本功。（記者廖俐惠攝）陳雪甄自我要求高，事前就努力投入角色，認為這是基本功。（記者廖俐惠攝）

廖克發眼中的陳雪甄，自我要求高，有著自己的目標，「看到一個人對於自己想做的事情那麼堅持，是很美麗的。」他舉例，陳雪甄不用提醒，自己早早進入角色狀況，提早熟悉環境，廖克發感慨，並非每個演員都會這樣做，而陳雪甄的表現讓他看到「電影的靈魂是在演員」，很放心將片中「水雲」這樣吃重的角色交給陳雪甄，戲裡戲外都有了定錨的重心。

陳雪甄在《人生海海》飾演馬來西亞女子「水雲」，不但夾在兄弟之間，還得扛起照顧父親的重任，是這部片的定錨。（甲上娛樂提供）陳雪甄在《人生海海》飾演馬來西亞女子「水雲」，不但夾在兄弟之間，還得扛起照顧父親的重任，是這部片的定錨。（甲上娛樂提供）

陳雪甄同樣願意為廖克發赴湯蹈火，她分享，有一次飾演「妓女」的角色，穿得特別清涼，廖克發私下特別叮嚀不要拍到不好看的照片，在拍攝《菠蘿蜜》時，廖克發也告訴攝影師「我不管你要怎麼樣，反正就是要讓雪甄的表演好看」，這些話傳到陳雪甄耳裡，滿滿的感動。

在乎每一個人，是陳雪甄從廖克發身上學到的，她看到廖克發，就算小到臨演都願意親自選角、溝通，讓她相當感動，後來陳雪甄擔任《96分鐘》表演指導時，也親力親為帶現場100多位演員，記得每一個人。

廖克發執導《人生海海》，親自與每一個演員溝通交流。（甲上娛樂提供）廖克發執導《人生海海》，親自與每一個演員溝通交流。（甲上娛樂提供）

「我們先是人，才是電影人」廖克發認為，拍片現場很高壓，有時候會把壓力丟在人身上，甚至把人看成是機器，「也許是我拍紀錄片的關係，我不想把大家呼來喚去，還不知道自己在幹什麼，電影真的那麼偉大？為了你的電影還要有這種階級的觀念。」以前還只是個小助理的他告訴自己，若未來當上導演，不想要重蹈覆轍，如今他也說到做到，成為讓人信服、願意跟隨的領袖。

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