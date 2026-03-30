人生海海專訪2》廖克發奪金馬喊「沒餓死是奇蹟」 接力愛妻剪片：電影在客廳誕生

廖克發的作品大多在家中客廳誕生，《人生海海》也不例外。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕若說陳雪甄是導演廖克發在電影路上很重要的謬思女神，那麼剪接師太太林婉玉就是他最堅強的後盾，《人生海海》是夫妻倆愛的結晶，剛出生的女兒則是他的動力。

《人生海海》由廖克發、林婉玉、蘇文泰擔任剪接，廖克發笑說，根本不可能「不把工作帶回家」，因為作品大多在自家客廳誕生，3人共用一台電腦剪輯，他去做家事、顧小孩的同時，就由太太來剪接，等到他回來接手。由於3人對彼此都相當信任，有想法就到電腦前動刀，導致後續剪接大師廖慶松詢問：「這誰剪的？」廖克發笑說：「誰剪了哪裡都不知道！」

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林婉玉、廖克發夫婦曾在2024年憑藉著紀錄片《由島至島》奪下金馬獎最佳紀錄片。。（記者宋志雄攝）

夫妻倆在2024年憑藉著紀錄片《由島至島》獲得金馬獎最佳紀錄片，當時還一起上台領獎。廖克發不諱言，夫妻共同作業當然少不了爭吵，因為創作上一定要有意見不合，避開吵架等同於沒有要捍衛的美學，怎麼好好溝通才是重點。他分享，自己比較重思辨，工作速度較快，感性的太太需要時間感受，各自為電影注入了不同的風味。

廖克發坦言一睜開眼睛就是想著電影。（甲上娛樂提供）

從事電影工作近20年，廖克發坦言，自己每天一睜開眼就是電影，雖然不會每天坐在電腦前剪接，不過帶孩子出門，還有跟太太聊天的過程中，腦海中會浮現各式各樣的情節，有時候點子就是在日常生活中迸出來的，等到筆記很多、累積到一個量，坐在桌前自然就寫了出來。

廖克發的兒子已經5歲，女兒剛出生不久，被問到會不會讓孩子走上電影之路？廖克發自嘲：「我可以拍到現在，沒有把自己餓死，真的超奇蹟！為什麼我還可以繼續做，是因為做這個東西很開心，我不覺得我兒子一定要拍片，但希望他做的東西可以帶給他這樣的感覺。」

《人生海海》在4月2日全台上映。

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