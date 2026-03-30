自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

人生海海專訪2》廖克發奪金馬喊「沒餓死是奇蹟」 接力愛妻剪片：電影在客廳誕生

廖克發的作品大多在家中客廳誕生，《人生海海》也不例外。（記者王文麟攝）廖克發的作品大多在家中客廳誕生，《人生海海》也不例外。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕若說陳雪甄是導演廖克發在電影路上很重要的謬思女神，那麼剪接師太太林婉玉就是他最堅強的後盾，《人生海海》是夫妻倆愛的結晶，剛出生的女兒則是他的動力。

《人生海海》由廖克發、林婉玉、蘇文泰擔任剪接，廖克發笑說，根本不可能「不把工作帶回家」，因為作品大多在自家客廳誕生，3人共用一台電腦剪輯，他去做家事、顧小孩的同時，就由太太來剪接，等到他回來接手。由於3人對彼此都相當信任，有想法就到電腦前動刀，導致後續剪接大師廖慶松詢問：「這誰剪的？」廖克發笑說：「誰剪了哪裡都不知道！」

林婉玉、廖克發夫婦曾在2024年憑藉著紀錄片《由島至島》奪下金馬獎最佳紀錄片。。（記者宋志雄攝）林婉玉、廖克發夫婦曾在2024年憑藉著紀錄片《由島至島》奪下金馬獎最佳紀錄片。。（記者宋志雄攝）

夫妻倆在2024年憑藉著紀錄片《由島至島》獲得金馬獎最佳紀錄片，當時還一起上台領獎。廖克發不諱言，夫妻共同作業當然少不了爭吵，因為創作上一定要有意見不合，避開吵架等同於沒有要捍衛的美學，怎麼好好溝通才是重點。他分享，自己比較重思辨，工作速度較快，感性的太太需要時間感受，各自為電影注入了不同的風味。

廖克發坦言一睜開眼睛就是想著電影。（甲上娛樂提供）廖克發坦言一睜開眼睛就是想著電影。（甲上娛樂提供）

從事電影工作近20年，廖克發坦言，自己每天一睜開眼就是電影，雖然不會每天坐在電腦前剪接，不過帶孩子出門，還有跟太太聊天的過程中，腦海中會浮現各式各樣的情節，有時候點子就是在日常生活中迸出來的，等到筆記很多、累積到一個量，坐在桌前自然就寫了出來。

廖克發的兒子已經5歲，女兒剛出生不久，被問到會不會讓孩子走上電影之路？廖克發自嘲：「我可以拍到現在，沒有把自己餓死，真的超奇蹟！為什麼我還可以繼續做，是因為做這個東西很開心，我不覺得我兒子一定要拍片，但希望他做的東西可以帶給他這樣的感覺。」

《人生海海》在4月2日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中