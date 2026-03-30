日本男偶像深夜謝罪！私密片外流認是本尊「我沒自覺」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓（前傑尼斯）未出道的男團「B&ZAI」成員鈴木悠仁昨天（29日）被爆出與女偶像摟摟抱抱，還在室內抽菸的醜聞，引發熱議。昨天晚間，鈴木悠仁在部落格道歉，表示目前正在反省中。

B&ZAI鈴木悠仁長相帥氣，在隊內擔任吉他手。（翻攝自官網）

今天X上流傳的爆料中指出，有一群男女偶像未成年喝酒、抽菸，還全裸玩野球拳，外流的影片中可看到，鈴木悠仁與AKB48的鈴木久留美摟摟抱抱，還在室內抽菸，看到別人送酒來還相當興奮。影片曝光後，立刻被粉絲指認就是21歲的鈴木悠仁，重創形象，只是不清楚影片是何時所拍攝。

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星達拓去年將旗下小Jr.打散重組，「B&ZAI」就是由「HiHi Jets」、「7MEN侍」、「少年忍者」等團體的成員組成。（翻攝自官網）

對此，鈴木悠仁昨天透過部落格發文謝罪，「各位粉絲，這一次因為我輕率的行動，讓大家擔心了，我真的感到非常抱歉。作為一名偶像，我卻沒有表現出應有的自覺與行為，我正在深切反省中。接下來，面對武道館的公演，我會以全力以赴的態度面對一個又一個的表演，為了獲得大家的應援，我會努力的。」

B&ZAI鈴木悠仁抱女偶像，還疑似在室內抽電子菸，重創形象。（翻攝自X）

星達拓（STARTO）去年宣布，將未出道的星達拓團體，也就是小Jr.們解散重組，被看好出道的「HiHi Jets」、「美少年」、「7MEN侍」等團體全都四分五裂，重新組合並分散到「ACEes」、「KEY TO LIT」、「B＆ZAI」，部分「少年忍者」的成員更被提拔加入新團，鈴木悠仁正是「少年忍者」出身。由於原有3個團體死忠粉絲不少，且眼看只差出道一步，結果卻被公司大洗牌，讓粉絲氣到不行，結果現在重組才一年又出事，粉絲崩潰也不意外。

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