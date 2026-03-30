自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本男偶像深夜謝罪！私密片外流認是本尊「我沒自覺」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓（前傑尼斯）未出道的男團「B&ZAI」成員鈴木悠仁昨天（29日）被爆出與女偶像摟摟抱抱，還在室內抽菸的醜聞，引發熱議。昨天晚間，鈴木悠仁在部落格道歉，表示目前正在反省中。

B&amp;ZAI鈴木悠仁長相帥氣，在隊內擔任吉他手。（翻攝自官網）B&ZAI鈴木悠仁長相帥氣，在隊內擔任吉他手。（翻攝自官網）

今天X上流傳的爆料中指出，有一群男女偶像未成年喝酒、抽菸，還全裸玩野球拳，外流的影片中可看到，鈴木悠仁與AKB48的鈴木久留美摟摟抱抱，還在室內抽菸，看到別人送酒來還相當興奮。影片曝光後，立刻被粉絲指認就是21歲的鈴木悠仁，重創形象，只是不清楚影片是何時所拍攝。

星達拓去年將旗下小Jr.打散重組，「B&amp;ZAI」就是由「HiHi Jets」、「7MEN侍」、「少年忍者」等團體的成員組成。（翻攝自官網）星達拓去年將旗下小Jr.打散重組，「B&ZAI」就是由「HiHi Jets」、「7MEN侍」、「少年忍者」等團體的成員組成。（翻攝自官網）

對此，鈴木悠仁昨天透過部落格發文謝罪，「各位粉絲，這一次因為我輕率的行動，讓大家擔心了，我真的感到非常抱歉。作為一名偶像，我卻沒有表現出應有的自覺與行為，我正在深切反省中。接下來，面對武道館的公演，我會以全力以赴的態度面對一個又一個的表演，為了獲得大家的應援，我會努力的。」

B&amp;ZAI鈴木悠仁抱女偶像，還疑似在室內抽電子菸，重創形象。（翻攝自X）B&ZAI鈴木悠仁抱女偶像，還疑似在室內抽電子菸，重創形象。（翻攝自X）

星達拓（STARTO）去年宣布，將未出道的星達拓團體，也就是小Jr.們解散重組，被看好出道的「HiHi Jets」、「美少年」、「7MEN侍」等團體全都四分五裂，重新組合並分散到「ACEes」、「KEY TO LIT」、「B＆ZAI」，部分「少年忍者」的成員更被提拔加入新團，鈴木悠仁正是「少年忍者」出身。由於原有3個團體死忠粉絲不少，且眼看只差出道一步，結果卻被公司大洗牌，讓粉絲氣到不行，結果現在重組才一年又出事，粉絲崩潰也不意外。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中