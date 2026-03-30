男失控掌摑中職工讀生！台南Josh反指標發威：我祝福他

〔娛樂頻道／綜合報導〕台南亞太國際棒球場昨天（29日）舉行統一獅對台鋼雄鷹的比賽，總統賴清德還親自出席，結果晚間的歌手演唱環節，竟發生球迷掌摑工讀生的事件，令人憤怒。而「最強反指標」國師台南Josh也留言「祝福」這位打人的球迷，讓網友們拍手叫好。

掌摑男吼中職工讀生，讓來看球的羽球冠軍葉宏蔚也嚇傻。（圖經過馬賽克處理，翻攝自huhu_artnhandmade Threads）

台南Josh關注這起掌摑事件，他在Threads上轉發相關影片，寫著：「好扯…動手bad。」網友也跪求台南Josh施法：「跪求把你畢生學到的祝福詞都唸一波給他。」台南Josh回應：「我從看到影片唸到現在還沒唸完。」

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被打的中職工讀生的妹妹則在Threads上向外界報平安，「我哥已經做完筆錄也去醫院，驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了，明天如果他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的，大家請放心！」台南Josh也再度留言：「大家祝福你哥，我祝福他（打人者）。」

台南Josh祝福掌摑男。（翻攝自Threads）

網友紛紛表示，「國師好人！」、「特級咒術師開口了，大家可以安心了」、「你的祝福抵過千言萬語」、「國師要出手了！」、「有你的祝福就夠了」、「國師發言勝過千言萬語」。

本報報導「台南開幕戰驚爆工讀生遭轟巴掌流血 警法辦掌摑男」，南市警三分局說明，29日晚間7點半許接獲報案指稱亞太棒球場3樓觀眾席後方走道發生糾紛案，員警即到場處理。經了解是蔣姓男子因現場工作人員引導離場過程時引發蔣男的不滿情緒，蔣男與中職僱請的蔡姓工讀場管人員發生口角、並以掌摑方式揮打蔡生的左臉頰。警方到場後已將涉案的蔣男帶回派出所調查，全案依傷害罪嫌偵辦，並呼籲民眾應理性處理糾紛，避免以暴力行為解決問題。

另外，中職強調，聯盟對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

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