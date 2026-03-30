這顆銀杏樹太狂！梁朝偉新片跨越112年卻「遇不到她」

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《你是不會當樹嗎》用一棵百年銀杏樹串起三個時代的命運，不只橫跨1908、1972到2020年，更把人類、自然與情感糾纏成一場靜謐卻強烈的生命對話。

露娜維德勒（中）與梁朝偉日前出席《你是不會當樹嗎》德國首映，右為另一男主角恩佐布魯姆。（海鵬提供）

該片由柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達執導，卡司除了影帝梁朝偉，還找來瑞士新生代女星露娜維德勒與法國影后蕾雅瑟杜同台飆戲。

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電影最大特色，就是以一棵「見證一切」的銀杏樹為核心，把三個時代的校園故事交錯拼接。不同年代的人物，看似毫無關聯，卻透過自然與時間產生神秘連結，讓整體敘事既詩意又帶點哲學意味。

梁朝偉在片中飾演現代的「王教授」，氣場沉穩內斂，另外讓影迷驚艷的，則是露娜維德勒飾演的1908年女學生「格蕾特」。

露娜維德勒在《你是不會當樹嗎》最喜歡植物攝影。（海鵬提供）

格蕾特獨自面對一整排男性教授，不只被質疑能力，甚至被拋出帶有性別挑釁意味的問題，從植物的「繁殖、性與感官」一路問到價值觀，她卻冷靜應對，用理性與堅定打破偏見，成功拿下入學資格。

這段戲不只是角色轉折，也讓露娜維德勒一舉拿下威尼斯影展最佳新演員（馬斯楚安尼獎），被外媒盛讚「優雅又有力量」。

有趣的是，這個角色並非完全虛構，而是融合了英國植物學家安娜・阿特金斯與德國植物攝影師卡爾・布洛斯菲爾德的精神原型，讓角色更具歷史厚度。

令人玩味的一點，是梁朝偉與露娜維德勒兩條主線「永遠無法相遇」；兩人角色相隔112年，只能透過那棵銀杏樹產生連結，形成一種既遙遠又緊密的靈魂呼應。

《你是不會當樹嗎》獲選2026金馬奇幻影展觀摩放映，將於4月17日在台正式上映。

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