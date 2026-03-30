該恭喜嗎？永野芽郁爆不倫後強勢回歸 曝最真的一面

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星永野芽郁去年4月爆出不倫戀，除了和人夫演員田中圭的親密照流出，同年9月又捲入坂口健太郎與化妝師女友感情，形象重創；然而，近日她拋出重磅新作，宣布推出全新寫真《MAGNOLIE》，被視為要正面迎戰輿論。

永野芽郁宣布寫真集將於6月發行。（翻攝自X）

回顧過去一年，永野芽郁接連捲入與田中圭的親密照風波，之後又被牽扯坂口健太郎相關情感話題，甜美形象破功；長時間未公開露面的她，如今選擇以作品復出，時間點敏感，也讓外界格外關注。

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這次推出的《MAGNOLIE》，寫真集部分遠赴菲律賓拍攝，主打「自然、無修飾」的真實樣貌，鎖定她25歲最後階段的狀態。

永野芽郁去年捲入不倫戀沒事，演藝事業翻身成功。（翻攝自X）

另一大亮點是，內容不只停留在外表，還首度公開大量私人面向，包括私服穿搭、日常愛用品，到童年照片與愛犬生活，全數解鎖，甚至還收錄長篇專訪，將親自談及這段時間的心境變化，堪稱「最坦白的一次自我揭露」。

對於這本寫真集，永野芽郁也親自發聲，表示《MAGNOLIE》就像木蘭花一樣「安靜但堅定地綻放」，象徵她希望成為一個擁有柔韌力量的人。

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