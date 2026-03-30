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《鬼丈夫》61歲李志希自揭「過氣」落差感 43年老戲骨拒躺平...揭密凍齡關鍵

〔記者李紹綾／台北報導〕61歲李志希當年憑瓊瑤劇《梅花三弄之鬼丈夫》紅遍半邊天，斯文深情的形象堪稱「花美男始祖」。他近年長居北京、專注舞台劇巡演，昨（29日）在小紅書以「大環境不好，那我怎麼辦」為題分享近況，勵志的「自救指南」引起網友討論。

李志希入行43年，歷經紅遍台、港、中，也體驗過乏人問津的低潮。他在影片中大方坦承，面對「不紅了」的落差感確實會有失落：「我從第一部戲一直到現在43年了。事實上，很多的時間是沒有拍戲，等通告的時候會失落，大環境不好，我是不是失業了？」

李志希談「不紅了」的失落。（翻攝自小紅書）李志希談「不紅了」的失落。（翻攝自小紅書）

面對演藝圈的殘酷現實，李志希選擇不怨天尤人，而是把時間拿來投資自己。他透露自己2013年才念大學、2019年左右又念了研究所，「活到老學到老。我覺得還是滿重要」，除了學術進修，他連騎馬、舞蹈等技能都持續涉獵，強調：「並不是說有了機會再說，還沒機會（的時候），你就要把自己建設起來。」

李志希正參與舞台劇《尋味》巡演，即便已經演出超過60場，他仍保持謙卑的實習生心態：「我真的場場都在，而且我都會坐在最角落。除了我可以很專心地看我自己的東西，再來就是看其他人演戲。」他認為不能演完就走，而是要思考別人為什麼這樣演，從中學習。

李志希談「不紅了」的失落。（翻攝自小紅書）李志希談「不紅了」的失落。（翻攝自小紅書）

李志希已61歲，外型依舊維持得相當好，他透露秘訣就在於心理狀態：「我覺得我這一輩子一直在比較繃緊，當你放鬆了，就會有一個老態。」他感性寫下：「機會或許會遲到，但準備從不缺席，只要還能站在鏡頭前，我就會一直認真演下去。」

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