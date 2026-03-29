F4內幕還沒完？朱孝天突參賽 曾志偉：為何是你

因《流星花園》走紅的F4，（左起）朱孝天、言承旭、吳建豪、周渝民。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星朱孝天缺席F4合體演唱會，讓「F4直接變F3」，他多次表示自己和F4成員私下甚少聯絡，更指控遭到除名與抹黑，外界以為他未把事業重心放在演藝圈。豈料，近日他宣布參與中國綜藝節目《無限超越班4》。

在節目預告片中，朱孝天揮開「既要又要」、「賣情懷F4」，放話自己就是黑馬。有備而來的他，在預告片中跨越「西門濾鏡」、「口不擇言」等標籤，自信滿滿地站在一匹駿馬前，霸氣喊話「我就是黑馬」氣勢十足。

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朱孝天宣布參與中國綜藝節目《無限超越班4》。（翻攝自IG）

畫面中他站在駿馬前自信宣言，也被解讀為準備強勢翻身。身為節目導師之一的曾志偉也不解：「朱孝天為什麼要來？」

曾志偉說，他看到朱孝天名字時，感到非常意外，很想知道朱孝天參加節目的原因；吳鎮宇也發問，為何會邀請朱孝天加入？同為導師的郝蕾則認為既然這麼好奇，見到面時直接詢問本人就好。

朱孝天此番參戰，不僅自帶話題，也被視為節目最大變數，能否成功翻身備受關注。

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