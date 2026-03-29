自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F4內幕還沒完？朱孝天突參賽 曾志偉：為何是你

因《流星花園》走紅的F4，（左起）朱孝天、言承旭、吳建豪、周渝民。（資料照）因《流星花園》走紅的F4，（左起）朱孝天、言承旭、吳建豪、周渝民。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星朱孝天缺席F4合體演唱會，讓「F4直接變F3」，他多次表示自己和F4成員私下甚少聯絡，更指控遭到除名與抹黑，外界以為他未把事業重心放在演藝圈。豈料，近日他宣布參與中國綜藝節目《無限超越班4》。

在節目預告片中，朱孝天揮開「既要又要」、「賣情懷F4」，放話自己就是黑馬。有備而來的他，在預告片中跨越「西門濾鏡」、「口不擇言」等標籤，自信滿滿地站在一匹駿馬前，霸氣喊話「我就是黑馬」氣勢十足。

朱孝天宣布參與中國綜藝節目《無限超越班4》。（翻攝自IG）朱孝天宣布參與中國綜藝節目《無限超越班4》。（翻攝自IG）

畫面中他站在駿馬前自信宣言，也被解讀為準備強勢翻身。身為節目導師之一的曾志偉也不解：「朱孝天為什麼要來？」

曾志偉說，他看到朱孝天名字時，感到非常意外，很想知道朱孝天參加節目的原因；吳鎮宇也發問，為何會邀請朱孝天加入？同為導師的郝蕾則認為既然這麼好奇，見到面時直接詢問本人就好。

朱孝天此番參戰，不僅自帶話題，也被視為節目最大變數，能否成功翻身備受關注。

在 Instagram 查看這則貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中