41歲美成這樣！綾瀨遙「肩帶滑落」太犯規逆齡炸網

綾瀨遙雖然41歲仍維持凍齡美貌。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星綾瀨遙剛迎來41歲生日，經紀人也在IG發文祝賀，並曝光她的最新美照，引發熱議；貼文中寫下「HAPPY BIRTHDAY」，並附上祝福：「希望妳度過充滿笑容的一年」，展現滿滿關愛。

公開的多張照片中，綾瀨遙以自然笑容入鏡，其中一張她身穿黑色洋裝、肩帶微微滑落的造型，露出纖細肩線與鎖骨曲線，展現優雅又性感的「鎖骨美」，格外吸睛，不少粉絲看了驚呼「根本不像41歲」、「越成熟越漂亮，完全逆齡」。

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綾瀨遙「肩帶滑落」被讚美翻。（翻攝自IG）

此外，3月16日她主演的UNIQLO新廣告也正式開播。該廣告主打春夏機能內衣「Airism」，開頭就以她上半身裸背站在窗邊的畫面登場，畫面衝擊感十足。

雖然整體呈現偏自然清新，但「為何要裸上身？」的疑問仍在網路上持續發酵。UNIQLO方面回應表示，該演出是為了傳達產品「貼近肌膚、舒適如無物」的概念，並強調會持續傾聽各界意見。

綾瀨遙今年也將推出多部作品，包括電影《人為何寫情書》（暫譯）與導演是枝裕和新作《箱中的羊》（暫譯），演藝事業依舊火力全開。

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