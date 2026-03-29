自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

41歲美成這樣！綾瀨遙「肩帶滑落」太犯規逆齡炸網

綾瀨遙雖然41歲仍維持凍齡美貌。（翻攝自IG）綾瀨遙雖然41歲仍維持凍齡美貌。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本女星綾瀨遙剛迎來41歲生日，經紀人也在IG發文祝賀，並曝光她的最新美照，引發熱議；貼文中寫下「HAPPY BIRTHDAY」，並附上祝福：「希望妳度過充滿笑容的一年」，展現滿滿關愛。

公開的多張照片中，綾瀨遙以自然笑容入鏡，其中一張她身穿黑色洋裝、肩帶微微滑落的造型，露出纖細肩線與鎖骨曲線，展現優雅又性感的「鎖骨美」，格外吸睛，不少粉絲看了驚呼「根本不像41歲」、「越成熟越漂亮，完全逆齡」。

綾瀨遙「肩帶滑落」被讚美翻。（翻攝自IG）綾瀨遙「肩帶滑落」被讚美翻。（翻攝自IG）

此外，3月16日她主演的UNIQLO新廣告也正式開播。該廣告主打春夏機能內衣「Airism」，開頭就以她上半身裸背站在窗邊的畫面登場，畫面衝擊感十足。

雖然整體呈現偏自然清新，但「為何要裸上身？」的疑問仍在網路上持續發酵。UNIQLO方面回應表示，該演出是為了傳達產品「貼近肌膚、舒適如無物」的概念，並強調會持續傾聽各界意見。

綾瀨遙今年也將推出多部作品，包括電影《人為何寫情書》（暫譯）與導演是枝裕和新作《箱中的羊》（暫譯），演藝事業依舊火力全開。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中