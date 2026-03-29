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娛樂 最新消息

中國男星否認同性戀！《封神》陳牧馳新婚重申：純兄弟情

陳牧馳日前宣布與陳冰結婚，並即將當爸。（翻攝自微博）陳牧馳日前宣布與陳冰結婚，並即將當爸。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國男星陳牧馳最近宣布與女星陳冰結婚，本應該是好事一樁，結果過往他與前室友吳楚一的斷背情又被挖出來。對此，陳牧馳今天（29日）在微博上發出聲明，再次強調兩人只是兄弟情誼，否認戀愛。

陳牧馳（左）、吳楚一爆出同志情。（翻攝自微博）陳牧馳（左）、吳楚一爆出同志情。（翻攝自微博）

現年29歲的陳牧馳因演出電影《封神》系列中的殷郊，聲名大噪，演藝事業才正要起飛，先是被爆出與陳冰交往，後來傳出他曾有過一段婚姻，接下來更爆出有斷袖之癖，與曾經演戲過的網紅吳楚一關係匪淺，在IG上還有不少狀似親密的照片。吳楚一在2023年發出聲明，表示兩人是室友、好兄弟，在北京就像親人一樣。

吳楚一（左）、陳牧馳過去的IG照片曝光。（翻攝自微博）吳楚一（左）、陳牧馳過去的IG照片曝光。（翻攝自微博）

◆吳楚一直男被掰彎 賺錢養同居密友陳牧馳

陳牧馳也在直播強調是好朋友，吳楚一同樣開直播回應，除了爆料兩人有親吻，陳牧馳主動之外，他曬出的匯款截圖中可看到，吳楚一在2021年耶誕、中秋、七夕、新年都匯了「1314」元給陳牧馳。此外吳楚一為了養在18歲生下的兒子跟同居中的陳牧馳，靠著跳鋼管舞賺錢，還接小成本網劇以及繳房租，還借不少錢給陳牧馳，包括醫藥費等等，陳牧馳因此被冠上「軟飯男」稱號。

吳楚一在直播上爆料，連吃飯都是他付錢，甚至靠跳鋼管舞養兒子以及陳牧馳。（翻攝自微博）吳楚一在直播上爆料，連吃飯都是他付錢，甚至靠跳鋼管舞養兒子以及陳牧馳。（翻攝自微博）

◆陳牧馳否認斷袖之癖 不認軟飯男、借錢全還清

如今陳牧馳與大7歲的陳冰結婚，過往的爭議再次浮上檯面，陳牧馳今天下午發出聲明，表示他與吳楚一是非常要好的朋友，「是我剛來北京時幫助過我的人，這份兄弟情誼我一直記在心裡，但後來因為種種原因，這份關係被傳成了謠言中的戀愛關係，一些話被惡意解讀，傳播成現在大家看到的樣子。」

陳牧馳發聲明，強調自己沒與吳楚一交往，也不是軟飯男。（翻攝自微博）陳牧馳發聲明，強調自己沒與吳楚一交往，也不是軟飯男。（翻攝自微博）

對於錢一事，陳牧馳坦言當時處境確實不容易，向身邊朋友借錢度日，之後連本帶利的還清了，卻被惡意扭曲為「別人花錢養你」。他強調，每一個角色都是自己努力試鏡而來，每一分錢都是靠自己雙手、勞動賺來的，他希望大家要有獨立思考的能力，不要被片面的話語帶偏，「希望大家能向前看，爭奪泥潭，開出屬於自己的花。」

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