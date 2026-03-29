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張信哲帶摯愛飛南半球！自爆想退休心路歷程

張信哲「未來式 Our Story」巡演在雪梨劃下句點。（潮水音樂提供）張信哲「未來式 Our Story」巡演在雪梨劃下句點。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌天王」張信哲帶著「未來式 Our Story」世界巡迴演唱會飛往大洋洲，最終站於昨（28日）在澳洲雪梨正式劃下句點，這場收官演出不僅是全巡第107站，也為長達八年的音樂旅程寫下最終章，讓「未來式」從「1.0」、「2.0」、「終極版」到「Our Story」成為華語樂壇少見的IP巡演代表作。

張信哲與媽媽同框比愛心。（潮水音樂提供）張信哲與媽媽同框比愛心。（潮水音樂提供）

當雪梨站進行到《做你的男人》時，「Love Cam」經典橋段出現壓軸驚喜，鏡頭野生捕捉到「張媽媽」本人，張信哲笑說：「今晚來了一位意外的客人！」台下「張太太」們瞬間大喊「我婆婆來啦！」全場尖叫聲齊發。據了解張媽媽有私下表明希望能在演唱會上與兒子同框比心，團隊特別精心安排，當畫面出現在大螢幕上時，氣氛嗨到最高點，也讓張信哲又驚又喜，成為最動人的一幕。

張信哲「未來式 Our Story」巡演在雪梨劃下句點。（潮水音樂提供）張信哲「未來式 Our Story」巡演在雪梨劃下句點。（潮水音樂提供）

此外，張信哲也特別為最終站獻上加班歌《這世的名字》，為這段八年旅程再添一筆深刻註解。由於是「未來式」正式落幕，他感性地與一路相伴的「張太太」們分享心情，坦言：「其實我要說的是，這個演唱會走了八年，我一開始的時候也想說我應該再唱歌兩年半就可以退休了，結果沒有想到一唱唱了八年，然後感覺還欲罷不能。」

他細數這段歷程，「在這中間經歷了兩張專輯，好幾個不同的升級，也到了世界各地不同的地方，跟大半個地球的朋友見面了，對我來說，可能不到完美，但是是一個超乎想像的狀態。」向全場深深道謝：「謝謝大家給我八年來的支持與陪伴，謝謝大家跟我一起見證這個八年演唱會的最後1秒鐘。」並再度說出那句充滿象徵意義的告白：「在南半球結束，從北半球再見！」

張信哲「未來式 Our Story」巡演在雪梨劃下句點。（潮水音樂提供）張信哲「未來式 Our Story」巡演在雪梨劃下句點。（潮水音樂提供）

在安可曲《愛如潮水》前，他也笑說「今天是我最多嘴的一天」，同時，大螢幕緩緩浮現「未來，我在」字樣，為下一段旅程埋下伏筆。張信哲透露，已經開始著手準備全新的音樂作品與下一輪巡演，會後「未來式」團隊也舉辦慶功聚餐，並特別準備「未來式音樂宇宙」主題翻糖蛋糕，為3月29日生日的張媽媽慶生，同時也替團隊所有三月壽星一同慶祝，氣氛溫馨又熱鬧。

張信哲幫媽媽慶生。（潮水音樂提供）張信哲幫媽媽慶生。（潮水音樂提供）

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