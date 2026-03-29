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娛樂 音樂

Ozone黃文廷竟遭同團成員「踢館」！傻眼反應曝光

黃文廷兩場「和你黏踢踢」拍照相聚會秒殺。（索尼提供）黃文廷兩場「和你黏踢踢」拍照相聚會秒殺。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成員黃文廷推出個人單曲《黏踢踢》、《花一開就相愛吧》，今天舉辦「和你黏踢踢」拍照相聚會，兩場門票開賣旋即秒殺，少了Ozone 5位成員相伴，他做足準備，除了體力上的考驗，還有兩首個人單曲的首次Live唱跳演出，舞蹈結合武術展現凌空側翻的好身手，更加碼大跳K-pop男團和女團的舞蹈組曲，讓粉絲驚喜不已。

佳辰（左）、子翔（右）探班黃文廷。（索尼提供）佳辰（左）、子翔（右）探班黃文廷。（索尼提供）

服役中的子翔和佳辰適逢休假，特別來到第一場見面會，悄悄現身觀眾席，給文廷和全場歌迷大驚喜，黃文廷驚訝到合不攏嘴，不斷問：「你們怎麼會來，都沒跟我講！」

佳辰（左）、子翔（右）探班黃文廷。（索尼提供）佳辰（左）、子翔（右）探班黃文廷。（索尼提供）

第二場見面會，剛退伍的祖安和煥鈞化身工作人員，拿著粉絲寫下心裡話給文廷的留言板上台，搞笑呼應文廷歌名《黏踢踢》，直說要來「踢館」，久未三人合體，在台上一搭一唱，逗樂台下粉絲。

在和粉絲的互動遊戲中，黃文廷要大撩幸運粉絲，看粉絲心跳數是否增加，向來是冷笑話代表的他特別準備玫瑰花和土味情話，撩好撩滿，讓粉絲全都臉紅心跳，笑聲連連。

黃文廷加碼大跳K-pop男團和女團的舞蹈組曲。（索尼提供）黃文廷加碼大跳K-pop男團和女團的舞蹈組曲。（索尼提供）

此外，他加碼準備舞蹈，從TWS《OVERDRIVE》的「撒嬌舞」到TWICE的《What is Love?》等，看到粉絲熱烈回應，他十分滿足，不過平時很少跳女團舞蹈的他笑說：「以往我很少跳這樣的風格，但為了見面會、為了粉絲豁出去了，有好好揣摩跟練習怎麼扭，希望讓粉絲更驚喜更開心！」

見面會尾聲，黃文廷演唱《花一開就相愛吧》，全場粉絲跟著他大合唱，他感動說：「推出這首歌時就很期待和大家一起合唱，今天終於做到了！」

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