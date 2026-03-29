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《陽光女子》標「中國台灣」吵翻！江西影迷「想寄刀片」哭爆力挺

電影《陽光女子合唱團》因「中國台灣」標註風波在台掀起爭議。（翻攝自微博）電影《陽光女子合唱團》因「中國台灣」標註風波在台掀起爭議。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》才因「中國台灣」標註風波在台掀起爭議，沒想到對岸中國卻出現「反差聲量」。一名微博擁有35萬粉絲的江西網友看完電影後，直接發文暴走式大推，從「想寄刀片」一路哭到想二刷，形成兩岸截然不同的觀影情緒。

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該名網友分享，週末連看兩部電影，結果《陽光女子合唱團》直接「擊潰情緒防線」，甚至開場就收到戲院發的紙巾，讓他直呼人生第一次遇到這種「貼心預告會哭」的體驗。

他一開始還半信半疑，沒想到真的一路哭到最後，甚至笑著怒喊：「編劇你出來！我要寄刀片！」這種又氣又愛的觀影情緒，瞬間引發討論。他特別提到，原本對愛情戲一向「免疫」，但這部片的親情與友情線卻完全破防，直接讓他在戲院哭到停不下來，形容是一場「酣暢淋漓的落淚」。

更戲劇性的是，當天整個影廳只有他一個人，意外變成「個人包場」；他笑說，這種可以放心大哭大笑的觀影狀態，「短暫擁有了整個世界」，反而讓這場電影體驗更加難忘。

《陽光女子合唱團》在台灣因標註爭議持續被討論，同時在對岸卻因「催淚體驗」與音樂橋段累積不少好評，形成一種「一邊被罵、一邊被推」的特殊現象。

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