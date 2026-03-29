（獨家）從被矮化到輔導金爭議 《陽光女子合唱團》掀出台片制度困境

台灣影史最賣座台片《陽光女子合唱團》因中國上映在社群的宣傳掀起風波。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／特稿〕台片《陽光女子合唱團》全台賣破7.55億元，相隔近18年打破《海角七號》的紀錄，成為台灣影史台片暨華語片票房冠軍，卻因中國官方微博文案提到「中國台灣地區」被指自我矮化；又因電影獲得台灣逾1800萬元的補助，引發影迷激烈反彈，甚至有立委要求文化部說明、要求退還輔導金等聲音。

但事實上，台灣電影在中國被歸類為「中國台灣地區」電影早已非單一事件，基本上只要進軍中國市場的台灣電影堪稱「無一倖免」。不具名業內人士直言：「這通常是發行商那邊的作為，片子賣給他們後，這並非台灣製片方能夠控制的。」

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《賽德克．巴萊》重映，官方微博宣傳主打「一場中國台灣人民奮起反抗日寇屠殺的血腥鬥爭」。（翻攝自微博）

放眼望去，近期不少台灣電影順利「進軍」中國市場。去年底中日關係緊張，中國發行商選擇將曾以上、下集剪輯版上映過的《賽德克．巴萊》重映，並採上、下集完整版分開上映；相關電影海報可見「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」、「粉碎日本軍國主義圖謀」等文字，官方微博宣傳也寫道「一場中國台灣人民奮起反抗日寇屠殺的血腥鬥爭」。

在台灣賣破2億大關的《96分鐘》在中國上映，微博宣傳寫著「2025年中國台灣地區電影票房冠軍」。（翻攝自微博）

今年1月，在台灣賣破2億大關的《96分鐘》以《96分鐘：列車爆炸案》為名在中國上映，中國宣傳也大剌剌寫著「2025中國台灣地區票房認證，購票放心」、「2025年中國台灣地區電影票房冠軍」（當時《陽光女子合唱團》票房尚未超車）。甚至昨天（3月28日）剛在中國上映的《搜查瑠公圳》，也打著「改編自中國台灣地區第一分屍大案」。

《搜查瑠公圳》昨在中國上映，微博主打「改編自中國台灣地區第一分屍大案」。（翻攝自微博）

或許因為《陽光女子合唱團》票房實在太突出（影史冠軍），因此被放大檢視；不然放眼望去，所有台灣電影只要到了中國，哪一次不是被稱為「中國台灣電影」呢？業內人士也感嘆，這其實就是電影在中國上映的常態，「只是可能大家沒有關注每一部上映電影吧！」

有業界人士點名「心心念念著中國市場的影視工作者」，請他們有guts（種）一點，不要申請國家補助與輔導；也有人喊話要《陽光女子合唱團》乾脆退回補助。為此，記者實際致電文化部長李遠，他表示相關新聞仍需深入了解，「不能立刻回應」。

李遠透露，《陽光女子合唱團》監製劉蔚然已主動聯繫，雙方約好明天見面說明；文化部也會謹慎檢視，是否有違反條文限制甚至涉及不當言論，「這件事情我們一定會謹慎處理」。他也提到，近期除了《陽光女子合唱團》之外，確實有許多台灣電影在中國上映，「中國可能沒有限制，但審查嚴格，像是《角頭》涉及黑幫、《搜查瑠公圳》涉及政治，據我們了解都審查滿久的。」

他也提到，像先前在中國賣破6.65億人民幣的《周處除三害》，以及剛上映的《搜查瑠公圳》，都有經過刪減才上映，但《陽光女子合唱團》則聽說是一刀未剪。

至於有業界人士擔心，未來申請輔導金是否需要先自我評估未來要不要赴中國上映，李遠表示，大部分台灣電影都會申請輔導金，文化部立場是鼓勵並希望帶動投資者信心，「畢竟台灣電影常常會碰到投資低落的情況，大家都很需要，輔導金也像是他們的第一桶金」。他說其實關於輔導金申請是否增加相關條文，一直有聲音呼籲，認為申請輔導金和「會不會去中國」是兩件事。

李遠也提到，文化部稍早已發出聲明，後續尚待與劇組了解相關情況，也將再邀集相關產業代表及單位，共同討論因應機制。

簡單來說，如果只針對《陽光女子合唱團》赴中國後被冠上的「中國台灣」、「中國台灣地區」身分，那其實所有到中國上映的台灣電影也都有相同情況；為此就喊著要退票的人，可能要查查過去看過哪些電影也有類似情況發生。消費者和影迷當然可以憤怒、表達不滿，但或許也該正視一下台灣電影面對的困境。

再者，喊著要《陽光女子合唱團》退回輔導金，其實不用擔心，該片本來就需要退回輔導金。根據相關規章顯示，「獲輔導金者依第十四點規定辦理結案時，如有結餘款，應將結餘款按本局原核定之補助比率繳回本局。」而《陽光女子合唱團》的收入早已超過當初申請時填寫的製作費，因此輔導金不管有沒有發生「中國台灣地區」冠名事件，都是要退回的。

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