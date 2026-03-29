《太陽之子》MV後座力太強！周董釣出《厲陰宅》導演留言了

周董的巨型看板登上紐約時代廣場。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／綜合報導〕 樂壇天王「周董」周杰倫推出新專輯《太陽之子》，除了MV備受討論，他在IG上Po出紐約時代廣場的巨幕看板，竟意外釣出好萊塢知名恐怖片導演溫子仁（James Wen）的留言，溫子仁透過自己的IG帳號creepypuppet寫道：「Wow Jay, that’s amazing! How epic.」周董也也回應：「Thank you James」表達感謝。

周董釣出好萊塢「鬼王」溫子仁留言。（翻攝自IG）

周董相隔4年推出《太陽之子》，巨幕看板在全球各大城市登場，包括指標性的紐約時代廣場，周董不忘在IG轉發，開心向歌迷喊話：「有看到記得@我。」新專輯才剛推出，已吸引眾多歌迷以不同樂器cover新歌，足見天王的號召力。

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溫子仁曾執導包括《奪魂鋸》、《厲陰宅》及《陰兒房》系列等經典恐怖驚悚片，深深贏得觀眾的心，成為新一代好萊塢「鬼王」。周董與溫子仁互加IG好友，據了解，溫子仁看過周董的MV新作《太陽之子》，他在IG上給周杰倫的肯定誇獎，讓周杰倫直言相當感謝。

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