直接偶像劇現場 松坂桃李牽女神看球 網喊：這對太不真實

松坂桃李（右）與戶田惠梨香夫妻現身東京巨蛋，引起現場騷動。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕太閃了！日本男神松坂桃李近日帶著愛妻、「國民女神」戶田惠梨香現身2026年世界經典棒球賽C組日韓戰，夫妻罕見同框，一出現立刻成為現場焦點。

最讓粉絲暴動的是，兩人竟然穿著大谷翔平16號球衣情侶裝現身，低調又甜到不行的互動直接被捕捉，畫面曝光後瞬間在網路瘋傳。不少網友看了直接淪陷狂刷留言：「這對太犯規了吧！」、「根本偶像劇走出來」、「怎麼可以這麼配」、「拜託鎖死一輩子！」甜蜜指數破表。

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松坂桃李是日義混血服飾品牌TATRAS春季形象人物。（TATRAS提供）



事實上，松坂桃李與戶田惠梨香一向作風低調，鮮少公開合體，這回難得同框放閃，也難怪讓粉絲瞬間暴動。

回顧松坂桃李的星路，身高183公分的他，學生時期因朋友一句話參加《FINEBOYS》模特兒徵選，意外踏入演藝圈。他曾坦言：「本來只是想賺零用錢，沒想到人生完全改變。」

為了追夢，他甚至不顧家人反對選擇退學，如今從模特兒一路走到實力派演員地位，堪稱逆襲代表。

松坂桃李隨性又帶點距離感的魅力詮釋新裝風格，再度展現男神氣場。（TATRAS提供）

另外，他也成為日義混血服飾品牌TATRAS春季形象人物，以隨性又帶點距離感的魅力詮釋新裝風格，再度展現男神氣場。

不過比起時尚表現，這次最讓網友買單的，還是他和戶田惠梨香之間「自然又不刻意」的甜蜜互動，讓人忍不住直呼：「這才是最強夫妻檔！」

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