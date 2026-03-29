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娛樂 最新消息

禾浩辰甜吻吳品潔！擁絕美白紗妻「告白仙女」：娶對人了

〔記者傅茗渝／台北報導〕禾浩辰與吳品潔今（29日）在台北舉辦充滿異國度假氛圍的「森林系婚禮」，在純白花藝交織的儀式下，兩人在祝福聲中甜蜜相吻，禾浩辰擁著身穿絕美白紗的吳品潔，畫面充滿粉紅泡泡。

禾浩辰、吳品潔大婚沒請婚顧，處女座夫婦熬夜畫圖、手寫座位卡。（記者王文麟攝）禾浩辰、吳品潔大婚沒請婚顧，處女座夫婦熬夜畫圖、手寫座位卡。（記者王文麟攝）

令人驚訝的是，這場唯美的婚禮完全沒有請婚顧，全由「處女座夫妻」親力親為，禾浩辰受訪時對老婆大讚：「給老婆大大的讚，沒有請婚顧，婚禮佈置都是老婆精心策劃，小禮物、座位卡都是我們親手寫的。」

禾浩辰森林系婚禮甜吻吳品潔。（記者王文麟攝）禾浩辰森林系婚禮甜吻吳品潔。（記者王文麟攝）

禾浩辰坦言，原本只想辦20到50人的簡單朋友派對，但因為兩人性格使然，每一步都要討論互相合作，「結果越來越隆重變成婚禮，最後變成100多個人，我自己有準備屬於我們成真的故事，如何相愛的小影片，晚上吃飯大家會看到。」禾浩辰也感性分享，為了給老婆驚喜，他甚至趁老婆睡覺時偷偷寫誓詞：「我一邊寫邊聽音樂，我覺得蠻感動。屬於人生現階段，蠻多話想藉由證婚跟老婆說。」

粉紅泡泡滿出來！禾浩辰狂讚吳品潔是星空下的仙女。（記者王文麟攝）粉紅泡泡滿出來！禾浩辰狂讚吳品潔是星空下的仙女。（記者王文麟攝）

面對媒體，兩人表現略顯害羞，禾浩辰坦言：「內心小緊張，第一次結婚，在這麼多人面前接受祝福。」看著太太穿上精挑細選的白紗，他直呼像星空下的仙女：「很夢幻、不可思議，雖然演過戲，但真實人生發生，心態完全不一樣的感覺，娶對人了！」 吳品潔則俏皮回應，當初會被收服，顏值也是一大關鍵：「很帥，每天都在發光，被這張臉給迷惑了。」

提到婚禮日期，也是禾浩辰的一份體貼。吳品潔甜蜜透露：「老公說四五月很熱，天氣變熱前舒服，穿著不用太笨重、太熱。」不過早前禾浩辰出席活動竟忘了兩人登記日期，對此吳品潔大度地說沒關係，還虧老公除了背詞外記憶力都不好。

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