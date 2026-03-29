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娛樂 日韓

5年前才說不拍 混血姊妹寫真突解禁遭酸：直接打臉

日本、羅馬尼亞混血姊妹花Erika與Marina合體拍寫真。（翻攝自X）日本、羅馬尼亞混血姊妹花Erika與Marina合體拍寫真。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本、羅馬尼亞混血姊妹花Erika與Marina，近日為合體首本寫真集強勢宣傳，社群狂曬辣照掀起話題，卻被網友翻出5年前驚人發言，瞬間引爆討論。

當年兩人曾信誓旦旦表示：「以後絕對不會再拍寫真集！」甚至坦言後悔拍攝泳裝寫真，看到照片在網路流傳還會感到崩潰。

Erika和Marina直接「大反轉」，合體推出寫真集《fericire》。（翻攝自X）Erika和Marina直接「大反轉」，合體推出寫真集《fericire》。（翻攝自X）

沒想到時隔多年，姊妹倆如今直接「大反轉」，不僅合體推出寫真集《fericire》，還遠赴越南富國島取景，收錄大量泳裝與內衣造型，火辣尺度全面升級。這也是兩人睽違6年重返寫真界，首度合體出擊，被外界視為「回歸之作」，話題性十足。

對於風格轉變，Erika與Marina表示，新作品融合可愛與性感元素，希望讓大家看到她們的成長與不同面貌。

Erika和Marina出寫真集遭日本網友訕笑打自己的臉。（翻攝自X）Erika和Marina出寫真集遭日本網友訕笑打自己的臉。（翻攝自X）

如今她們重返寫真界還賣力宣傳，日本網友們調侃「估計是沒錢了」、「都是為了生活」、「畢竟這樣輕鬆就能賺錢」、「這種忘記以前說過的話的事情很常見啦」、「太搞笑了」、「感覺妹妹是被拖下水的，有點可憐」，根本大型打臉現場。

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