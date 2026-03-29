禾浩辰被追問做人進度？「超狂寵妻宣言」閃瞎現場

禾浩辰補辦婚禮甜吻吳品潔。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕禾浩辰與吳品潔今（29日）補辦婚禮，在充滿北美木屋庭園風的場地中，眾人熱烈簇擁下，兩人在純白花叢前甜蜜相吻，畫面美得宛如偶像劇。受訪時，小倆口神情羞赧、坦言不習慣公開放閃，對於外界最關心的「做人進度」與蜜月計畫，禾浩辰回答超寵妻。

禾浩辰坦言目前並不急著當爸爸，反而想多爭取兩人的相處時光：「我覺得現在享受兩人生活，近期把老婆當小女孩寵。」他認為現階段最大的任務是照顧好身邊的太太，讓吳品潔能持續感受新婚的幸福感。

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不急著當爸！禾浩辰婚禮深情告白：現在只想把吳品潔當小女孩寵。（記者王文麟攝）

至於蜜月旅行，禾浩辰表示目前重心先放在順利完成婚禮：「蜜月先完成婚禮，蜜月不著急。」吳品潔也透露，兩人出遊一向非常有默契，「出國行程大部分他決定，我個人對旅遊沒想法，又是貼心的地方，出遊都是他一手規劃。」

吳品潔也感性分享，禾浩辰雖然話不多，但細心程度簡直是「大型家電」等級，給足了安全感，「他像大型家電，話不多什麼都做很好很滿，回頭想很有安全感。月經來不會只是煮熱水，買熱飲、熱水袋、喊一聲就會出現，很多貼心細節。」

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