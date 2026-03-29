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娛樂 日韓

《坂本日常》神曲他們唱！go!go!vanilla台灣專場「韓團級福利」曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾樂團「go!go!vanillas」宣布舉行首次亞洲巡迴「go!go!vanillas Asia Tour 2026」，台灣場將在7月10日於The Wall Live House登場，這也是他們首場在台灣的專場演出，門票將於明天（30日）上午11點正式啟售，詳情請洽浮現音樂。

go!go!vanillas因獻唱《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》的片尾曲，被越來越多人知道。（波麗佳音提供）go!go!vanillas因獻唱《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》的片尾曲，被越來越多人知道。（波麗佳音提供）

他們今年3月首度於浮現祭EMERGE FEST登台演出，讓台灣樂迷為之狂熱，同時也首次在台獻唱動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》第二季片尾曲《Dandelion》，並驚喜宣布今年夏天將再次來台舉辦專場演唱會。此次巡迴預計將於7月10日（五）在台灣演出，7月12日則前往韓國，兩場海外演出皆將販售VIP票種，除優先入場外，演出結束後還能與團員合照，並由團員親手遞交親筆簽名明信片，簡直跟韓團福利一樣好。

go!go!vanillas由牧達彌（Vo／Gt）、柳澤進太郎（Gt）、長谷川プリティ敬祐（Ba）、Jet Seiya（Dr）四人所組成。音樂風格以車庫搖滾、硬核為基底，並融合Ska、Funk、R&B等元素，展現出拓寬搖滾樂團可能性的跨界聲響。透過持續不斷的巡迴與充滿爆發力的現場演出，粉絲數也不斷增加。在日本國內舉行巡迴動員人數超過5萬人，規模持續擴張中。其演唱電視動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》片尾曲《Dandelion》在世界各地廣泛流傳，向海外進軍的步伐從未停歇。

go!go!vanillas在今年7月將在台開專場演出。（波麗佳音提供）go!go!vanillas在今年7月將在台開專場演出。（波麗佳音提供）

目前go!go!vanillas正在進行以最新作品為題的「SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026」巡迴演出，也是樂團史上最大規模的全日本hall＆arena巡迴。hall廳堂篇的演出，樂團維持5人編制（4名成員加入井上惇志／showmore或Takumadrops擔任鍵盤手）。體育館篇（Arena Tour）則升等超級大編制，除了鍵盤手外，還加入了山田丈造（小號Trumpet）、曾我部泰紀（薩克斯風Sax）以及大渕愛子（小提琴Fiddle），總計9人的歷代最大編制「vanillas 9」，將展現出前所未有的豪華管弦樂融合聲響；目前11場廳堂公演也已全數售罄。

◆go!go!vanillas Asia Tour 2026 in Taipei

日期｜2026／07／10（五）

場地｜The Wall Live House （台北市羅斯福路四段200號B1）

時間｜OPEN 19:00／START 19:30

票價｜VIP票（含特典） NT$2,500／一般預售票 NT$1,780／愛心票NT$1,000／現場票 NT$ 2000

VIP票種特典：優先入場／會後合照／團員親遞親筆簽名明信片

購票連結（台灣時間3／30 11：00正式啟售）https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/uhdry

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