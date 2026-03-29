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漫威《永恆族》女星現身台北！陳靜嗑胡椒餅喝手搖喊：不可思議的城市

陳靜在故宮前面喝手搖飲。（翻攝自陳靜IG）陳靜在故宮前面喝手搖飲。（翻攝自陳靜IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾經出演過漫威電影《永恆族》的好萊塢華裔女星陳靜（Gemma Chan）最近被發現來台旅遊，她現身夜市、故宮等地，直呼：「真是座不可思議的城市！」

陳靜在台北街頭拍照。（翻攝自陳靜IG）陳靜在台北街頭拍照。（翻攝自陳靜IG）

陳靜是英國華裔，現年43歲的她今天（29日）在IG上發文寫著：「台北，這是我第一次來到這裡，真是座不可思議的城市，最好的人們，還有我這一輩子吃過最好吃的胡椒餅。」從她分享的照片可以看到，她到了饒河夜市吃了胡椒餅，拍了紅心芭樂，還在故宮前面喝手搖飲，行程真的是非常「台」。不過據悉，陳靜此次來台是為了參加卡地亞（Cartier）的VIP晚宴，很可能是行程空檔跑來觀光。

陳靜去饒河夜市吃胡椒餅，還選在地瓜球店前面吃。（翻攝自陳靜IG）陳靜去饒河夜市吃胡椒餅，還選在地瓜球店前面吃。（翻攝自陳靜IG）

陳靜曬出故宮的照片。（翻攝自陳靜IG）陳靜曬出故宮的照片。（翻攝自陳靜IG）

台灣網友紛紛表示，「陳靜在台灣欸」、「她超優雅的」、「她發文我才發現，離得好近，早知道這兩天就去逛個夜市了」、「上週看到她發限動在華西街，不知道離開台北了嗎，終於有人發現」、「我從《真實的人類》開始喜歡她的」、「我開始關注還是因為永恆族」。

陳靜拍了夜市裡面的紅心芭樂。（翻攝自陳靜IG）陳靜拍了夜市裡面的紅心芭樂。（翻攝自陳靜IG）

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