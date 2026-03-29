BTS認了英文「再怎麼練還是怪」 內部掙扎全曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓流天團「BTS」回歸不只音樂炸裂，幕後壓力也一併曝光！在最新紀錄片《BTS：天團回歸》中，成員罕見坦承：「英文發音真的很難。」甚至直白到一句「再怎麼努力，還是會不好聽」引爆粉絲熱議。

BTS在紀錄片中吐露進軍國際的真實心聲。（翻攝自Netflix）

這次新專輯《Arirang》主打全球市場，英文歌詞比例大幅提高，卻也讓成員們陷入兩難。一邊想維持作品的「韓國味」，一邊又得顧及國際市場接受度，創作方向拉扯感十足。

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Suga直接點出問題：「英文真的太多了，尤其Rap，用韓文會更好。」RM則補充，這張專輯本來就追求「真實感」，如果英文過多，反而可能失去原本的味道。然而現實面也很殘酷——想打進全球市場，英文幾乎是「必要選項」；製作團隊也坦言，國際化考量下，不得不走這條路。

最真實的是錄音現場。Jimin、J-Hope一邊錄一邊崩潰喊難，V更直接吐槽：「發音真的超難！」而RM則擔心，如果發音稍微不自然，就會讓整首歌聽起來很尷尬。最關鍵的一句，來自Jimin的直白總結：「短時間再怎麼拚命，有時候不好聽還是不好聽。」

偶像光環背後的壓力曝光，讓不少粉絲感同身受，紛紛留言「這才是真實」、「其實這種掙扎更讓人佩服」。

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