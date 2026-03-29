周杰倫新輯遭批 御用編曲人直播怒嗆：別來教他做音樂

歌壇天王周杰倫推出新專輯《太陽之子》，卻掀起兩極評價。（杰威爾提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌壇天王周杰倫推出新專輯《太陽之子》，卻掀起兩極評價，甚至引爆樂評論戰。對此，御用編曲人黃雨勳火力全開，昨（28）直接開直播開嗆，怒轟外界評論。

先前就已發文反擊的他，這回乾脆正面迎戰，直言：「周杰倫從出道到現在，編曲一直都是做自己想做的！」他更放話：「如果當年周杰倫聽那些樂評的建議，這世界上根本不會有周杰倫！」

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周杰倫御用編曲人黃雨勳直播時二度槓上網友。（資料照，記者胡如虹攝）

黃雨勳回憶，當年主流審美仍停留在張學友、劉德華、周華健、任賢齊等路線，狠嗆若周杰倫跟著走，「也只會變成一樣的歌手」，正因為不聽建議，才造就今日的天王地位。

面對中國樂評頻頻指手畫腳，他語氣更加火爆：「現在跑來教他怎麼做音樂？是想說『我建議過周杰倫』來炫耀嗎？」不只如此，黃雨勳也反擊酸民，直言批評他編曲的人，「其實也在否定周杰倫的所有心血」。

他坦言之所以這麼不爽，是因為長期與周杰倫一起創作，看著對方一路堅持自我、拚命做音樂，「那些努力我全部都看在眼裡」。

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