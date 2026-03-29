自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

周杰倫新輯遭批 御用編曲人直播怒嗆：別來教他做音樂

歌壇天王周杰倫推出新專輯《太陽之子》，卻掀起兩極評價。（杰威爾提供）歌壇天王周杰倫推出新專輯《太陽之子》，卻掀起兩極評價。（杰威爾提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌壇天王周杰倫推出新專輯《太陽之子》，卻掀起兩極評價，甚至引爆樂評論戰。對此，御用編曲人黃雨勳火力全開，昨（28）直接開直播開嗆，怒轟外界評論。

先前就已發文反擊的他，這回乾脆正面迎戰，直言：「周杰倫從出道到現在，編曲一直都是做自己想做的！」他更放話：「如果當年周杰倫聽那些樂評的建議，這世界上根本不會有周杰倫！」

周杰倫御用編曲人黃雨勳直播時二度槓上網友。（資料照，記者胡如虹攝）周杰倫御用編曲人黃雨勳直播時二度槓上網友。（資料照，記者胡如虹攝）

黃雨勳回憶，當年主流審美仍停留在張學友、劉德華、周華健、任賢齊等路線，狠嗆若周杰倫跟著走，「也只會變成一樣的歌手」，正因為不聽建議，才造就今日的天王地位。

面對中國樂評頻頻指手畫腳，他語氣更加火爆：「現在跑來教他怎麼做音樂？是想說『我建議過周杰倫』來炫耀嗎？」不只如此，黃雨勳也反擊酸民，直言批評他編曲的人，「其實也在否定周杰倫的所有心血」。

他坦言之所以這麼不爽，是因為長期與周杰倫一起創作，看著對方一路堅持自我、拚命做音樂，「那些努力我全部都看在眼裡」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中