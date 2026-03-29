超癲神曲「小擦擦」原唱曝光！竟是台語歌后18年前創作的

李竺芯自彈自唱。（果核音樂玫瑰森林農場提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后李竺芯「痟水 Siáu Suí」演唱會今天（29日）下午在Legacy TERA迎來第二場演出。她把被網友稱呼為「小擦擦」的迷因神曲《誰偷走了我的橡皮擦》搬上Live舞台，幽默向粉絲喊話預約，這次僅演唱了「短板」，完整的Live未來在小巨蛋舞台為大家完整呈現。

李竺芯團隊大合照。（果核音樂玫瑰森林農場提供）

李竺芯去年奪下金曲台語歌后之後，有網友挖出18年前超癲神曲《誰偷走了我的橡皮擦》竟然是她是創作演唱的，悲傷旋律以及歌詞「小擦擦～我不能～沒有你～」相當魔性洗腦，加上伴唱帶「獨特」的視覺效果，在網路上一夕爆紅，這次她原音重現讓歌迷嗨翻。

請繼續往下閱讀...

李竺芯開心說：「今天演唱的25首歌都是鍾興民老師全新編曲，大家買票進來真的是賺到了。」接著介紹伴奏團隊，大讚：「成為我的樂手都要有必須的顏值，但是最美的是今天來的粉絲歌迷，你們都『痟水』。」

李竺芯與媽媽同台。（果核音樂玫瑰森林農場提供）

李竺芯在台上宣布，「今天有打扮『痟水』來，可以上來和我一起合唱。」接著唱起《痟水 Siáu Suí》，唱到一半，李竺芯呼喚媽媽「小娟娟」上台，因為覺得媽媽最美，又學媽媽發出魔音笑聲。李竺芯的媽媽也大讚女兒的歌聲越聽越好聽，沒聽會睡不著。

李竺芯合體柏霖。（果核音樂玫瑰森林農場提供）

李竺芯特地邀請了柏霖擔任嘉賓。李竺芯透露，過去在活動中聽見柏霖的現場演出，被他「用靈魂在唱歌」的強大生命力深深震撼，因此極度渴望能有音樂上的交流。本次演出特別挑選了她個人非常喜愛的柏霖作品進行合唱，並期盼未來兩人能進一步共同創作全新單曲。

「台灣鼓王」黃瑞豐（左起）、李竺芯、鍾興民同台演出《巷仔內的台南》。（果核音樂玫瑰森林農場提供）

演唱會最具音樂份量的高潮，則莫過於安可曲《巷仔內的台南》。這首李竺芯於2023年在《音樂主理人》發表的創作，歷經兩年沉澱，前奏特別融入了經典《安平追想曲》，並重磅邀請「台灣鼓王」黃瑞豐親臨現場打擊，搭配鍾興民彈奏鋼琴，完成了一場極具歷史傳承意義的神級合奏。李竺芯感動地表示，能與兩位音樂界頂尖的「仙仔」同台飆音樂，既興奮又充滿壓力，完美詮釋了這首歌曲跨越時代的意義。

為回饋廣大樂迷對此次高規格音樂現場的喜愛，李竺芯驚喜宣佈：將推出「限量黑膠唱片」，預計於四月公布發售資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法