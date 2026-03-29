甜到網友戀愛 日本最美女大生出爐 田中葵狂拿6冠

日本最美女大生出爐。今年冠軍由關西學院大學社會學部三年級的田中葵奪下。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本最美女大生出爐！今年冠軍由關西學院大學社會學部三年級的田中葵奪下，清純甜美外型一曝光，立刻在網路上掀起熱議。

頒獎典禮27日登場，田中葵不只成功封后，還抱走50萬日圓（約新台幣10萬元）獎金，成為全場最耀眼焦點。面對突如其來的關注，她難掩激動直呼：「這是我人生第一次被賦予這麼高的期待！」一句話也讓粉絲瞬間融化。

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「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」競爭激烈。（翻攝自X）

據日媒報導，「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」競爭激烈，田中葵一路過關斬將奪冠，不只顏值在線，實力同樣驚人。

更狂的是，她還一口氣橫掃CanCam賞、RAGEBLUE賞、Pococha賞、MURUA賞、Heather賞等大獎，總計抱回6冠，直接封為本屆最強黑馬。

田中葵一直以來的夢想就是站上主播台，目前已簽約經紀公司。（翻攝自X）

事實上，田中葵一直以來的夢想就是站上主播台，目前已簽約經紀公司，正式朝主播之路邁進，未來發展備受看好。

她也坦言，這是自己第一次承受如此高的期待，希望大家能繼續支持與守護她，「我會努力成長，不辜負大家的期待。」

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