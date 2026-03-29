胡瓜拚過頭！錄影「雙腳被抬起」 驚傳站不穩險摔地

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到擁有三百多年歷史的台南下營上帝廟，為了呼應主祀神明玄天上帝「左腳踩龜、右腳踩蛇」的形象，阿翔特別設計了全新遊戲「烏龜請慢走」。參賽者需背著龜殼、戴上止滑手套並穿著溯溪鞋，兩人在水池中背對背以彈力帶連結，運用四肢爬行爭奪旗子。

胡瓜地板動作大家來幫忙扛。（民視提供）

比賽過程高潮迭起，關主阿翔首戰便慘遭對手秒殺；啦啦隊女孩秀秀子雖一度領先，卻被對手的怪力硬生生拖走，藝人隊連失兩分。

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胡瓜挑戰地板動作遭抬腿旋轉。（民視提供）

最後由體能王郭忠祐出戰，原以為能輕鬆獲勝，沒想到遭遇強敵僵持長達三分鐘。最終郭忠祐抓準對手跌倒的空隙奪下勝利，卻也因耗盡體力導致臉色發白，其奮戰不懈的運動家精神贏得全場掌聲。

胡瓜欠揍舞蹈考驗地方媽媽。（民視提供）

本集亮點還有來自韓國的啦啦隊女神金世星，她與籃籃帶來活力四射的開場表演，瞬間點燃現場氣氛。為了讓金世星體驗台灣文化，製作單位準備了「擲筊舞蹈大賽」，參賽者必須邊跳舞邊擲筊，唯有擲出「聖筊」才能晉級。

金世星、籃籃合體舞力全開。（民視提供）

胡瓜率先示範「地板動作」，卻被藝人聯手抬起腳原地旋轉，差點站不穩。隨後啦啦隊女神們紛紛使出渾身解數，金世星走可愛風、秀秀子展現掃堂腿、籃籃也拿出看家本領，可惜三人最終都擲出「笑筊」慘遭淘汰。

反觀地方媽媽們實力驚人，接連晉級。最終關頭，胡瓜祭出招牌的「欠揍舞蹈」親自考驗，但媽媽們毫無畏懼，憑藉著連發聖筊的氣勢戰勝舞王，成功將獎金抱回家。

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