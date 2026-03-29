MIRROR舞者阿MO癱瘓3年 駕馭電動輪椅重拾自由

阿Mo自2022年7月MIRROR紅館演唱會發生意外後，3年多來漫長的康復之路，一直牽動無數人的心。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕香港男團MIRROR舞者「阿MO」李啟言2022年7月28日在演唱會上被舞台大螢幕砸中，造成頸椎第4節爆裂，癱瘓至今逾3年仍在接受漫長治療。近日阿Mo上傳一段影片，熟練操控著電動輪椅，為所有關心他的人帶來巨大鼓舞。

在最新影片，阿Mo臉上流露重獲自由喜悅，戴著棒球帽的他自信在室內操控電動輪椅，無論是前進還是後退都揮灑自如，並以幽默方式用英文留言：「練習開車的額外動力：為了遠離人群。」

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阿Mo的父親、牧師李盛林自兒子受傷後，一直透過代禱信，向外界傳達最新情況，透露阿Mo從今年初開始由手動輪椅，轉為嘗試使用電動輪椅。在學習過程中充滿挑戰，從最初只能「單一向前」，甚至偶爾撞到牆壁，到後來逐漸掌握溫柔地向前，再到成功解鎖向左轉和向右轉的技能。

目前阿Mo終於能靈活控制輪椅向「前、後、左、右」4個方向移動，甚至連停車也得心應手，李盛林也提到阿Mo身體迎來微小而珍貴突破，開始能逐漸分辨大小便感覺，進步極大。

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