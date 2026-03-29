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娛樂 日韓

佐久間大介「叫老公」逼瘋台灣老婆 突蹦偶像劇神句：要打去練舞室打！

佐久間大介露出燦爛笑容，與台灣粉絲打招呼。（天馬行空提供）佐久間大介露出燦爛笑容，與台灣粉絲打招呼。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣偶像Snow Man成員佐久間大介為宣傳電影《舞林殺手》於週五（26日）中午旋風訪台，一天內連續舉辦4場電影見面會，與1200名粉絲同歡。佐久間大介甚至對全場唸出：「叫老公！」粉絲們齊聲對著傾慕已久的偶像勇敢大叫「老公」！佐久間則甜膩寵粉神回「我回來了」，讓全場粉絲幸福到最高點。

佐久間大介旋風來台，吸引多達1200名粉絲朝聖，還有粉絲抱怨「買不到」，可見人氣相當高。（天馬行空提供）佐久間大介旋風來台，吸引多達1200名粉絲朝聖，還有粉絲抱怨「買不到」，可見人氣相當高。（天馬行空提供）

電影《舞林殺手》是佐久間大介繼《完美配對謀殺案》、《午夜之花》之後，再度與日本金獎導演內田英治合作的電影作品，這也是他首次單獨擔任電影主演，意義非凡。

佐久間大介親自走下台與大家互動，超近距離一定讓日本粉絲很羨慕。（天馬行空提供）佐久間大介親自走下台與大家互動，超近距離一定讓日本粉絲很羨慕。（天馬行空提供）

在週五的電影見面會上，佐久間大介除了用心地用中文和粉絲們打招呼、細心回答粉絲們的提問，甚至還主動向片商提議，事先募集粉絲們希望從他口中聽到的「土味情話」，並在電影見面會上親自將這些「土味情話」一句句唸出，從「你是我的珍珠奶茶」、「請以結婚為前提跟我交往」、「不要看別人，只看我」，到台灣偶像劇經典台詞「不要再打了！要打去練舞室打」，每一句都讓粉絲們笑開懷，不斷對佐久間大介大喊「卡哇伊」。

佐久間大介在我心上開槍，也算是一種《Love Shot》。（天馬行空提供）佐久間大介在我心上開槍，也算是一種《Love Shot》。（天馬行空提供）

佐久間大介此次在片中飾演一位職業殺手，因為接下特別的「殺手任務」，不得不跟著同是殺手的夥伴們一起組成舞蹈團體「舞林殺手」參加舞蹈大賽，並且與擔任舞蹈老師的小女孩建立起真摯的友誼。電影見面會上，佐久間大介有問必答，不藏私地跟粉絲們分享了最近的興趣「烹飪」，他笑稱自己近期迷上了用蒸籠做料理。此外也熱情地應粉絲要求，帶來帥氣殺手三連拍。

佐久間大介在松仁威秀泰坦廳與粉絲相見歡，並留下合影。（天馬行空提供）佐久間大介在松仁威秀泰坦廳與粉絲相見歡，並留下合影。（天馬行空提供）

佐久間大介與大家打勾勾，承諾一定會帶Snow Man來開演唱會。（天馬行空提供）佐久間大介與大家打勾勾，承諾一定會帶Snow Man來開演唱會。（天馬行空提供）

佐久間大介比讚，因為台灣粉絲很讚。（天馬行空提供）佐久間大介比讚，因為台灣粉絲很讚。（天馬行空提供）

有粉絲提出「請當場跳一段電影主題曲的舞蹈」，佐久間大介也即興提出，表明要以全場粉絲為背景，一起錄短影音，粉絲們一起成為佐久間舞蹈的MV背景，讓全場嗨到最高點。超級寵粉的佐久間大介甚至接連4場都和全場觀眾空中打勾勾，相約之後一定要再次相見，同時也希望到時可以帶著Snow Man的所有成員一同來到台灣開演唱會。電影將於4月2日正式在台上映。更多電影相關資訊請洽天馬行空粉絲團。

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