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娛樂 電視

大巨蛋制服誘惑！政大學霸一暄變身「清純高中妹」 睦那京初戀感爆棚

〔記者傅茗渝／台北報導〕洋基工程本週最受矚目的「女神福利社」熱鬧開張，28日、29日連兩天推出兩款限量女神餐盒，洋基女孩們換上青春學生服，不只親手為粉絲打飯，還帶來開場舞演出，甜度與活力同步爆表，瞬間讓球場變身最夢幻的學園現場。

韓籍成員睦那京一穿上學生服就笑說：「哇，真的有一種瞬間回到學生時代的感覺！一邊夾菜一邊聊天，很像以前下課和朋友一起吃飯的時光。」Ann也有同感，「穿上學生服跳開場舞，真的有種回到學生時期的感覺。」一暄則笑喊：「一穿上直接回到高中，還以為等等要被點名！」

洋基女孩的「女神福利社」開張。（洋基工程提供）洋基女孩的「女神福利社」開張。（洋基工程提供）

活動下午一開始，攤位前就擠滿等待人潮。其中最吸睛的莫過於睦那京被多次捕捉「偷吃」畫面，她大方笑認：「今天餐點真的太好吃了，被拍到一直吃我也沒辦法（笑）。」她也分享，如果要選最想吃的，會推薦「初戀酸甜組」的泰式風味餐點。此外，她頻頻對粉絲做出逗趣表情，被問到握拳動作時也害羞解釋：「其實是在偷偷幫大家加油啦！」更笑說：「今天球場內好像沒人吃東西，是不是大家都在『女神福利社』時段吃飽了？」

除了歡樂笑料，現場互動也溫馨十足。Ann透露，活動中攤位老闆貼心送上炸雞與奶茶，「忙到一半突然被投餵，真的有被照顧到的感覺，很幸福！」一暄則分享，幫粉絲夾菜的過程讓她想起學生時期，「以前是跟同學搶菜，今天變成我在發菜！」不過她也自爆小插曲，「本來想夾一個完美的餐盒，結果根本放不好，以為很簡單，其實比跳舞還難！」

睦那京化身福利社學姐。（洋基工程提供）睦那京化身福利社學姐。（洋基工程提供）

「女神福利社」29日將迎來最後一天，睦那京也暖心預告：「真的很謝謝大家一直跟我們互動，明天還有一天！希望大家可以來現場一起玩、一起應援，我會準備更帥、更可愛的舞台等你們！」身為政大高材生的一暄則俏皮表示：「今天是日文課，下次我想開數學課直接當老師，大家記得來上課！但不保證教得很好。」Ann也熱情呼籲：「如果還沒來的粉絲，真的一定要親自來感受現場氣氛，不只看表演，還有很多互動可以近距離交流！」

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