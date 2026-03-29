廉世彬攜金佳垠「帥甜神切換」！樂天韓籍3姝秀螞蟻腰 4萬人看呆

〔記者傅茗渝／台北報導〕中華職棒新球季於台北大巨蛋熱血點燃戰火，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」28日全員出擊，以全新短版球衣驚豔亮相。韓籍成員廉世彬、高佳彬與金佳垠首度於開幕戰合體，吸引逾四萬名觀眾目光，廉世彬更因球隊九局逆轉勝，興奮直呼：「真的非常開心，看來我應該就是『勝利女神』沒錯！」

樂天女孩韓籍3女神合體震撼4萬人，左起金佳垠、廉世彬、高佳彬。（樂天桃猿提供）

開幕戰當天，樂天女孩以整齊劃一的開場舞震撼全場。廉世彬開心表示「穿上全新制服，心情真的特別好」；首次參與的大巨蛋開幕戰的金佳垠，則對場內與成員共同完成的演出印象深刻，認為「整體氣勢非常震撼又很帥氣」；而高佳彬坦言「跳舞前真的好緊張」，但仍努力保持笑容完成表演。

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高佳彬熱跳開場舞。（樂天桃猿提供）

表演層次不僅於此，三人在四局下換上迷彩服於一壘區帶來 Dance Show，隨後又在五局中場變身白色「貓咪裝」，展現可愛度爆表的反差萌。高佳彬表示，這套貓咪裝是她「之前沒有嘗試過的概念，覺得很新鮮也很有挑戰性」，並強調三支舞蹈她都非常喜歡。

金佳垠身穿短版新球衣。（樂天桃猿提供）

邁入新球季，已升格為「學姐」的廉世彬展現謙虛心態，她笑說「自己是前輩其實還有點不敢當」，覺得自己仍有許多需要學習的地方，但也因為去年的努力，對應援確實更加熟悉，未來會與新成員一起努力。久違與女孩們並肩應援，更讓她感受到整個過程的珍貴與快樂。

球場下的女神們也相當親民，高佳彬特別感謝粉絲貼心準備冰美式咖啡，直呼「真的覺得很暖心」；而被粉絲暱稱「小可愛」的金佳垠則分享，下班後與兩位姐姐一起叫外送吃義大利麵，或許是因為收工後享用，「覺得特別好吃！」

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