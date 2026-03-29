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娛樂 日韓

醫美出事一個月秒復出！AOA珉娥轉職皮膚科「壓力」全說了

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓演藝圈再掀心疼話題！前AOA成員權珉娥，才剛爆出醫美療程出現燒傷事故，竟在不到一個月內火速宣布「已經找到新工作」，甚至坦言：「我現在沒有時間休息。」讓粉絲十分心疼。

珉娥昨在社群平台透露，雖然臉上的傷疤仍清晰可見，但為了負擔長期治療費，不得不趕緊投入職場。「如果要賺到治療費，我真的不能再停下來了」，語氣滿是無奈與壓力。

珉娥醫美出事後，過了一個月就宣布找到新工作。（翻攝自IG）珉娥醫美出事後，過了一個月就宣布找到新工作。（翻攝自IG）

讓人意外的是，珉娥並沒有選擇暫別公眾視線，而是轉戰皮膚科，擔任「諮詢室長」相關職務。她表示，這份工作讓她感到快樂又有成就感，也因此決定再次挑戰。

珉娥透露已經順利通過面試，並將於4月4日正式上班，還親自替新東家打廣告，喊話粉絲：「可以放心來！」

然而此消息曝光後，網路討論瞬間兩極化；一派網友心疼表示：「傷還沒好就要工作太辛苦」、「這根本是被現實逼的」，另一派則質疑：「去皮膚科工作會不會有點諷刺」、「醫療事故後轉做相關產業？」

事實上，她今年2月才因接受「Shurink」拉提療程，傳出臉部燒傷引發關注。如今她帶傷復出，不只讓人看見她的求生壓力，也再次掀起對醫美安全與藝人處境的討論。

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