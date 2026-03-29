民眾黨挺柯 名嘴酸沈慶京、應曉薇比較需要上凱道

民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者今（29）日上凱道討公道。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌稱柯文哲案是政治判決，號召支持者今（29）日上凱道討公道，國民黨團傳出已有超過20位黨籍立委決定出席民眾黨凱道活動，將「全力捍衛柯文哲」。

對此，媒體人陳揮文28日發文表示，前總統陳水扁弊案，難不成也是「司法不公」、「政治追殺」？他痛批說穿了，這就是部分國民黨黨公職「雙重標準」，心心念念「藍白合」，想討好柯文哲與小草，過去柯文哲視藍綠為垃圾，「被罵垃圾的部分國民黨黨公職還堅持力挺？那就去吧。」

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陳揮文指出柯文哲弊案其實發生在前總統蔡英文任內，在總統賴清德執政時，搜索、收押、起訴、判決，目前一審判刑17年。如今，部分國民黨黨公職擬上凱道，替柯文哲喊「司法不公」、「政治追殺」。然而，陳水扁弊案，在馬英九執政時，搜索、收押、起訴、判決，有罪定讞。難不成，海角七億的陳水扁也是「司法不公」？「政治追殺」？

而陳揮文之後再度發文列出京華城案3主嫌交保、刑期、加保比一比，「一審宣判前，柯文哲7000萬，沈慶京1.8億，應曉薇3500萬；一審宣判刑期，柯文哲17年，沈慶京10年，應曉薇15年6月；一審宣判後，柯文哲維持7000萬，沈慶京與應曉薇各加保3000萬。」

陳揮文做出結論：「刑期最重的，反而不用加保？相較之下，沈慶京、應曉薇比較需要上凱道、討公道吧？」

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