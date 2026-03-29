瘦瘦針迅速竄紅 名嘴苦勸小心後遺症

近年「瘦瘦針」在社群媒體迅速竄紅，不僅討論熱度居高不下。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林南谷／台北報導〕近年「瘦瘦針」在社群媒體迅速竄紅，不僅討論熱度居高不下，有醫師觀察，近1年門診諮詢量明顯攀升，族群涵蓋各年齡層，並以40歲以下女性為大宗，多數求診者受網路、新聞或親友影響而來，其中亦出現BMI正常卻仍因外貌焦慮而求藥的案例，顯示減重需求逐漸從健康導向轉向外觀考量。

針對瘦瘦針迅速竄紅，電視名嘴、資深媒體人王瑞德28日在臉書發文透露又遇到打瘦瘦針減肥的朋友，他苦口婆心表示：「其實戒吃甜食、戒吃宵夜，加上適度運動，就可以有效減肥；亂打瘦瘦針，千萬要小心後遺症！」

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台北市立萬芳醫院體重管理中心醫師李厚儒表示，對於部分民眾希望透過長期施打瘦瘦針抑制食慾來維持體重，瘦瘦針應被視為輔助工具，可協助控制食慾；但若在使用期間未同步建立健康飲食與運動習慣，一旦停藥後回到原本生活模式，仍可能出現復胖情形。因此，藥物應搭配生活型態調整，才能達到較穩定的體重控制效果。

隨著瘦瘦針需求增加，過去亦曾出現供應緊張情形。李厚儒指出，此類藥物原主要用於糖尿病治療，若大量用於減重，可能產生醫療資源排擠效應。在供應有限情況下，仍應優先提供給醫療需求較高或已出現肥胖相關併發症的患者。

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