柯文哲嗆不屈服賴清德 二審律師陣容受矚目

柯文哲在記者會怒嗆總統賴清德「我絕對不會投降！絕對不會屈服！」，發言意外引發網友惡搞，甚至出現大量以2人為主的BL二創圖文。（記者羅沛德攝、圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前市長柯文哲涉京華城容積率收賄等案，台北地方法院26日一審判柯17年徒刑、褫奪公權6年，他隨即召開記者會痛批司法不公，更遷怒總統賴清德聲稱不會屈服。

針對判決結果，柯文哲律師陸正義表示遺憾法院對起訴書照單全收，強調沒有任何政治獻金被柯文哲挪做私用，「一個7點半上班搭公車、通勤搭U-BIKE之人，怎麼會成為起訴書中侵吞6000多萬的貪婪之人？」

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對於陸正義說法，律師林智群反問：「搭什麼交通工具上班，跟『會不會侵占6000萬元』有什麼關係？」他說幾點上車、搭什麼交通工具通勤上班，這些因素「跟會不會侵占6000萬元有什麼關係？」民眾黨主席黃國昌曾稱：「相信阿伯的清廉，因為他吃飯吃很快。」林智群嘆說：「一樣都是神草邏輯。」

林智群28日深夜再度發文討論此事，表示如果有個重要客戶被判重刑17年，他會怎麼樣？林智群分析其實這種案子體質怎麼樣，大家（包含客戶）心裡都有底，律師只能盡力，「至於17年的結果，客戶是否滿意，真的不是律師可以控制，大部分當事人都會理解那個結果不是律師可以控制的。」

而以自身經驗，林智群表示碰到這樣情況，大部分當事人二審還是會維持同一個律師陣容，因為那個資料真的太多，還有信任度問題，「從偵查階段開始到一審結束，還有一起開記者會講幹話的革命情感，那個信任度不是隨便找其他律師可以取代的。」

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