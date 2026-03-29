自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯文哲嗆不屈服賴清德 二審律師陣容受矚目

柯文哲在記者會怒嗆總統賴清德「我絕對不會投降！絕對不會屈服！」，發言意外引發網友惡搞，甚至出現大量以2人為主的BL二創圖文。（記者羅沛德攝、圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）柯文哲在記者會怒嗆總統賴清德「我絕對不會投降！絕對不會屈服！」，發言意外引發網友惡搞，甚至出現大量以2人為主的BL二創圖文。（記者羅沛德攝、圖擷取自@william_chingte Threads，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕台北市前市長柯文哲涉京華城容積率收賄等案，台北地方法院26日一審判柯17年徒刑、褫奪公權6年，他隨即召開記者會痛批司法不公，更遷怒總統賴清德聲稱不會屈服。

針對判決結果，柯文哲律師陸正義表示遺憾法院對起訴書照單全收，強調沒有任何政治獻金被柯文哲挪做私用，「一個7點半上班搭公車、通勤搭U-BIKE之人，怎麼會成為起訴書中侵吞6000多萬的貪婪之人？」

對於陸正義說法，律師林智群反問：「搭什麼交通工具上班，跟『會不會侵占6000萬元』有什麼關係？」他說幾點上車、搭什麼交通工具通勤上班，這些因素「跟會不會侵占6000萬元有什麼關係？」民眾黨主席黃國昌曾稱：「相信阿伯的清廉，因為他吃飯吃很快。」林智群嘆說：「一樣都是神草邏輯。」

林智群28日深夜再度發文討論此事，表示如果有個重要客戶被判重刑17年，他會怎麼樣？林智群分析其實這種案子體質怎麼樣，大家（包含客戶）心裡都有底，律師只能盡力，「至於17年的結果，客戶是否滿意，真的不是律師可以控制，大部分當事人都會理解那個結果不是律師可以控制的。」

而以自身經驗，林智群表示碰到這樣情況，大部分當事人二審還是會維持同一個律師陣容，因為那個資料真的太多，還有信任度問題，「從偵查階段開始到一審結束，還有一起開記者會講幹話的革命情感，那個信任度不是隨便找其他律師可以取代的。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中