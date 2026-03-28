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就是她！加拿大聲樂老師來台開演唱會 Rozette首站獻台北原因曝光

加拿大聲樂老師Rozette因為犀利點評爆紅。（寬宏藝術提供）加拿大聲樂老師Rozette因為犀利點評爆紅。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕加拿大歌手、聲樂老師Rozette宣布將來台舉辦「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」，這不僅是她首度舉辦個人專場演唱會，更將台北選為首站，別具意義。

她表示，亞洲早已成為自己音樂旅程中不可或缺的一部分，因此能在這裡開啟首場個唱，對她而言格外重要。談及與台北的緣分，Rozette分享，自己在亞洲的首次大型演出，是2025年登上台北跨年晚會舞台，當時現場觀眾帶來的熱烈與熱情反應，讓她至今仍難以忘懷。她說道：「那次的演出經驗真的非常棒，也讓我對這座城市留下深刻印象。」因此，她決定將「TAKE ONE」這場意義非凡的首站演出獻給台北，更開心表示：「把起點放在這裡，再適合不過了。」

加拿大聲樂老師Rozette十分期待台灣的演出以及美食。（寬宏藝術提供）加拿大聲樂老師Rozette十分期待台灣的演出以及美食。（寬宏藝術提供）

Rozette因在網路上以真實、專業又不失犀利的風格，評論多位歌手的演唱影片，在台灣掀起熱烈討論與關注，也讓更多人認識到她深厚的聲樂實力與音樂素養。除了評論內容備受關注，她極具辨識度、兼具高亢與渾厚的嗓音，同樣擄獲大批樂迷的心。隨著人氣持續攀升，Rozette也逐步從線上走向實體舞台，透過演出與觀眾建立更直接的連結。此次來台舉辦個人演唱會，不僅是她音樂旅程的重要里程碑，也讓期待已久的樂迷，終於有機會親身感受她現場最震撼的演唱實力，近距離體驗那份真摯且富有感染力的聲音力量。

此次演唱會以「Take One」為名，象徵Rozette在亞洲的首次個人專場與起點，她將透過音樂與華人聽眾建立跨越語言與文化的深層連結。她表示，這場演出最重要的是想提醒世界「人類真正的聲音」應該是什麼模樣，並傳遞「我們在追求完美的世界裡，不要忘記，真實才是最美的共鳴。」「Take One」會是一場最原始、最真實的表演，現場一定會有不完美的地方，但那正是身為人的真實樣子。

她也期待能與現場的樂迷近距離交流，分享自己的藝術理念與歌聲。她說道：「雖然我會唱很多悲傷的歌，但我希望大家在演出結束後，能感到被鼓舞、被激勵，且再度充滿力量。」Rozette相信，音樂擁有一種獨特而美好的力量，能跨越文化與語言，將人們緊緊相繫。此外，她也驚喜透露，這次將首度演唱未曾公開演唱過的中文歌曲，預告歌單將誠意十足，請大家拭目以待。

「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」將在台北國際會議中心舉行。（寬宏藝術提供）「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」將在台北國際會議中心舉行。（寬宏藝術提供）

此次藉由演唱會將再度訪台，Rozette開心說道：「上次來台北的時候，我吃了好幾碗牛肉麵，還有各式各樣的在地美食，但還是覺得不夠，還有好多想再去探索的地方，這裡的美食文化真的太驚人了，特別是珍珠奶茶，讓我印象太深刻！」此外，她也感性表示：「謝謝大家成為我音樂旅程中的一部分，不論是一路以來支持我的你，或是最近才開始關注、看我挑戰新事物的朋友，內心真的都由衷地感謝，現在的我既興奮，也帶著一點緊張，但更多的是期待，真的迫不及待，想和你們一起分享這個重要的時刻。」

「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」門票將於下週4月1日（三）中午12:00全面啟售，購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）、萊爾富及OK便利超商。

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