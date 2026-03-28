韓國最強嘻哈情侶 李遐怡霸氣認愛Dok2：我的男人

李遐怡、Dok2傳出熱戀，已經是嘻哈圈公開的秘密。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓女歌手李遐怡今天（28日）被爆出與饒舌歌手Dok2交往，他們也沒在怕緋聞，曬出雙人合照，直播時還親密勾肩搭背，稍早也雙雙認愛。

《Dispatch》今天報導，36歲的Dok2與29歲的李遐怡已經交往5年，兩人在2016年因在綜藝節目《無限挑戰》合作歌曲，並在2022年正式交往，且兩人是一對的事情，在嘻哈圈早就是公開的的秘密，連歌手Sleepy都留言「結婚吧」。多位娛樂圈人士指出，兩人非常認真談戀愛，且感情十分深厚。

請繼續往下閱讀...

Dok2抱著李遐怡，相當親密。（翻攝自IG）

據悉，兩人現在一起住在美國，Dok2的工作人員接受《Dispatch》電話採訪時證實Dok2人在美國，不過由於時差關係，還無法求證他的感情狀況。

有趣的是，李遐怡和Dok2共同創立的廠牌「808 HI RECORDINGS」，808對Dok2來說是深具意義的數字，而「HI」正是李遐怡的英文「Lee HI」，似乎藏有愛的密碼。報導曝光的今天，正是Dok2的生日，兩人在今天推出合作曲《You & Me》，兩人不但在IG上曬出合照，李遐怡和Dok2的帳號都還只有追蹤對方，甚至在MV公開的同時開直播，公開親密勾肩搭背，看起來感情相當好。

李遐怡霸氣認愛Dok2，Dok2也留言告白。（翻攝自IG）

李遐怡稍早在IG上認愛，寫著：「我獨一無二的Dok2，還有808 HI生日快樂！這是一個很長的旅程，終於到了今天，我的男人Dok2和808 HI，生日快樂！我們的慶生方式就是玩音樂，我們一起慶祝我們新的開始。」而Dok2也留言：「非常愛妳。」並發文稱呼李遐怡是「我的女人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法