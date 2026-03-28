少女時代俞利過肩摔男演員！側手翻嚇到導演：是不用這樣

權俞利在《假釋審查官李韓信》有不少動作戲，表現刮目相看。（八大電視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星高洙、少女時代成員權俞利在律政韓劇《假釋審查官李韓信》中攜手打擊犯罪、揭發權勢下的黑暗真相。首次挑戰警察角色的權俞利，戲裡展現俐落身手制伏壞人，拍這些動作戲讓她非常過癮，其中有一場把男演員過肩摔橋段也難不到她，令現場所有工作人員刮目相看。

權俞利在《假釋審查官李韓信》扮演王牌刑警，角色性格敏銳與強烈責任感。（八大電視提供）

《假釋審查官李韓信》描述廣域搜查隊的王牌刑警權俞利，擁有敏銳觀察力與強烈責任感，尤其追捕犯人表現出色。曾是獄警的高洙，目睹同事因駁回假釋申請而遭陷害入獄，讓他對體制漏洞深感不滿，決定聯合外部力量反擊。高洙分享這次的角色和以往不同之處，是他在解決案件過程中，權俞利是充滿正義感的警察，另一位搭檔是白智媛飾演的高利貸業界的傳奇人物，和兩位完全不同類型的女性一起解決案件，光是這一點就充滿新鮮感和魅力。

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權俞利首次在戲劇作品中扮演警察角色，就獻給了《假釋審查官李韓信》。（八大電視提供）

為了詮釋刑警角色，權俞利在開拍前積極進行體能訓練，讓身形更加結實，加上拍攝期剛好是冬天，脂肪與肌肉適度增加才能更貼近角色。她也坦言在訓練過程中多次逼近體能極限，但仍努力突破，只為呈現最真實的動作場面。

高洙在《假釋審查官李韓信》中與權俞利攜手合作打擊罪犯。（八大電視提供）

《假釋審查官李韓信》導演尹尚浩透露，早就喜歡少女時代的權俞利，自己是個粉絲，認為她是團員中性格最有活力的，因此劇中的搜查刑警角色非常適合她。但導演尹尚浩忍不住爆料，他們第一次開會時，權俞利秀出一支她練習側手翻等帥氣動作影片，但當下他告知權俞利，「戲裡不至於會到這樣的動作，是沒有這樣的安排…」。

權俞利趕緊笑著澄清解釋，其實她以前就會這些舞蹈地板動作，不是因為這次角色才去學，以為有機會能在鏡頭前展現出來，結果仍然派不上用場。但這份對角色的熱情投入讓導演印象深刻。《假釋審查官李韓信》本週日（29日）起，每週日晚間10點於八大戲劇台首播。

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