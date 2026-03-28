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娛樂 最新消息

療傷歌后辛曉琪唱了40年 公開「愛人」自爆歌紅人不紅秘辛

辛曉琪今晚在北流舉辦「好好愛此刻」演唱會。（記者胡舜翔攝）辛曉琪今晚在北流舉辦「好好愛此刻」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕療傷歌后辛曉琪今晚在北流舉辦「好好愛此刻」演唱會，她感性談到：「謝謝大家的光臨，每次開演唱會好像我的親朋好友、歌迷、知音的大團聚，我非常開心。」隨後看著台下觀眾說：「像今天的主題『好好愛此刻』，我藉著這個機會提醒自己要珍惜當下，要先好好愛自己，再去愛別人。」

辛曉琪以《萬人迷的女明星》、《遺忘》為演唱會揭開序幕。（記者胡舜翔攝）辛曉琪以《萬人迷的女明星》、《遺忘》為演唱會揭開序幕。（記者胡舜翔攝）

開場辛曉琪身穿紫色華麗長禮服優雅登台，以《萬人迷的女明星》、《遺忘》為演唱會揭開序幕。唱到《在你背影守候》前，她還幽默自嘲：「很多人都是透過兩個字的歌來認識我的 ，不過也有很多好歌，大家不知道是我唱的，因為當時『歌紅人不紅』。」

辛曉琪不忘追思已故好友屠穎。（記者胡舜翔攝）辛曉琪不忘追思已故好友屠穎。（記者胡舜翔攝）

辛曉琪不忘追思已故好友屠穎，選唱屠穎重新改編的版本《自私》，場面相當催淚，她在介紹樂手橋段，不忘安排屠穎的畫面，並寫下：「謝謝您，相信您一直都在，永遠的屠老師。」

辛曉琪以多元曲風串起不同世代的共同記憶。（記者胡舜翔攝）辛曉琪以多元曲風串起不同世代的共同記憶。（記者胡舜翔攝）

辛曉琪深情詮釋《迷途》、《承認》、《承諾》等經典，更驚喜演唱台語歌曲《I Promise 我一定會勇敢》，還有翻唱《可愛的玫瑰花》，以多元曲風串起不同世代的共同記憶，很開心能在北流，與歌迷一起慶祝出道40年的重要時刻。

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