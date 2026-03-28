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娛樂 最新消息

南優鉉台灣錄影「體力透支」 李濬榮一把背起展現戰友力

彭小刀（中）與南優鉉（左後起）、李濬榮、金荷娜、肌肉山山體驗洗仙草。（客台提供）彭小刀（中）與南優鉉（左後起）、李濬榮、金荷娜、肌肉山山體驗洗仙草。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、肌肉山山帶領南韓明星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝《細細山路私密達》，挑戰爬客家古道的任務，最新一集體驗職人工作，到溪邊清洗仙草，途中南優鉉體力透支，李濬榮揹著對方前進展現義氣。

南優鉉挑扁擔。（客台提供）南優鉉挑扁擔。（客台提供）

最新一集中，小隊深入「樟之細路」，開啟一場貼近土地的職人體驗。眾人蹲在溪邊清洗剛採收的仙草，從最源頭感受在地風味；南優鉉更親自挑起重擔穿梭田野，邊喘邊笑仍不忘與居民互動。途中體力告急時，李濬榮竟一把背起南優鉉前進，「戰友情」瞬間爆發，笑翻全場，也替辛苦行程注入滿滿人情味。

李濬榮背著南優鉉，展現隊友義氣。（客台提供）李濬榮背著南優鉉，展現隊友義氣。（客台提供）

接著，成員們巧遇正在修復古道的志工團隊，立刻加入「一日修路人」行列。戴上安全帽、扛起巨大木樁，眾人齊聲喊著「一、二、三」合力搬運，現場氣氛意外熱血又歡樂。

南優鉉甚至邊修路邊跳舞，自帶節奏為大家打氣，讓原本辛苦的勞動瞬間變成另類「戶外舞台」。在一錘一鏟之間，成員們也親手完成一段步道。完工後，金荷娜忍不住感性表示：「想到這是很多人會走的路，就會想更用心把它修好，希望大家都能走得安全、安心。雖然可能不會有人知道是我們做的，但這樣想，心裡還是很踏實。」

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