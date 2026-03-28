王柏傑對戲柯震東「真巴頭」 驚吐嚼檳榔慘變方臉

王柏傑飾演最潮三太子。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東、王柏傑、陳姸霏、陳以文、郭子乾今（28日）出席Netflix影集《乩身》上線記者會。王柏傑飾演最潮三太子，招牌動作就是「棒棒糖不離口」。被問有無職災？他心有餘悸地表示，跟棒棒糖比起來，之前的經歷才叫慘：「之前拍《罪夢者》有為戲吃檳榔，吃到很嚴重的職災，臉都變方的。」相較之下，這回只要含著棒棒糖，更能催眠自己「我現在就是太子爺」。

王柏傑飾演的三太子跟柯震東飾演的韓杰有一段亦敵亦友的微妙關係。（記者胡舜翔攝）

王柏傑飾演的三太子跟柯震東飾演的韓杰有一段亦敵亦友的微妙關係，王柏傑爆料，只要皮草一穿、棒棒糖一含，他就能對角色「予取予求」，甚至在片場對柯震東指指點點、瘋狂「巴頭」，笑稱「在片場他應該最討厭我」。柯震東在旁苦笑證實：「是真巴頭。」王柏傑還補刀說：「我有跟他預告『我等下來真的』。」柯震東則打趣誇王柏傑是「我們這一輩最尊敬的表演大前輩」。

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由於拍攝期正值低溫，陳姸霏笑說私下跟柯震東沒什麼特別的相處模式，「我們各自在吹暖爐，太冷了」，唯獨王柏傑因為穿著厚重的皮草大衣，成為全劇組最保暖的人。不過王柏傑也喊冤，雖然穿得暖，但打鬥戲開拍時真的會熱到崩潰，算是有好有壞。

談到如何詮釋三太子，王柏傑透露曾去汐止太子廟請示，發現太子爺性格很調皮，他認真研究後發現，傳統的《戲說台灣》或民間故事路數並不適合這部戲，「所以這個角色都是用幻想出來的」，他大膽嘗試誇張的表演方式，沒想到導演全買單，這才定調出這個「有點潮、有點壞」的現代版三太子。《乩身》4月2日於Netflix上線。

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