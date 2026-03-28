女星「罹癌」頂光頭 柯震東嚇慘笑虧「魔人啾啾」：全戲最可怕

陳以文（左起）、王柏傑、柯震東、陳姸霏、郭子乾。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳姸霏今（28日）出席Netflix影集《乩身》上線記者會，她在劇中飾演呆萌女大生「葉子」，因角色罹癌需挑戰光頭造型，沒想到卻遭對戲的柯震東毒舌是「全戲最可怕」，甚至還形容像極《飛天小女警》的大腦反派「魔人啾啾」，引起全場大笑。

陳姸霏分享，拍攝時她是全劇組第一批報到的人員，為了藏住滿頭厚實的黑髮，特化組從早上四點就開始奮戰，「特化組的人本來就知道我髮量很多，但沒想到這麼多，一邊綁就說『完蛋了，這顆頭等下會變很大，會變得跟水母一樣大』。」為了把頭髮盤平、上膠、裝飾頭皮，特化師整整苦惱了一個上午，弄到中午才完工。

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陳姸霏因角色罹癌需挑戰光頭造型。（記者胡舜翔攝）

原本跟「有頭髮版」陳姸霏對戲對得好好的柯震東，在片場第一次看到「光頭版」出現時，他當場被嚇到笑稱：「我覺得我看到的瞬間，是整部戲最可怕的一個畫面，她給我的震撼力，比很多妖魔鬼怪還害怕。」他回憶當時在樓梯間巧遇，下意識反應竟脫口說：「唉唷，夭壽，那ㄟ啊奈（怎麼會這樣）！」甚至還幫陳姸霏取了個「魔人啾啾」的外號，讓陳姸霏無奈喊：「是什麼意思？」她也透露，當時有聽到柯震東「唉唷」了一下，「就想說這個人要去哪」。

陳姸霏也提到在東風市場拍火燒地府的戲碼印象最深，現場明明什麼都沒有，卻要演出真實的恐懼感。劇中她飾演的葉子將與柯震東飾演的乩身「韓杰」攜手辦案，對抗邪惡大魔王「六梵」。面對柯震東在片場「一開拍就很ㄍㄧㄥ」的專業反差，陳姸霏也神祕表示，兩人的火花「就留給觀眾自己看」。《乩身》4月2日於Netflix上線。

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