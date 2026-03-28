啦啦隊女孩副業突收攤 親曝近況認不建議跟朋友共事

「電豹女」仔仔（左起）、Yuki、奶糖、草莓、語萱出席台北海洋科技大學60週年校慶活動。（台北海洋科技大學提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕職籃台啤永豐桃園雲豹啦啦隊「電豹女」成員草莓、語萱、仔仔、Yuki、奶糖今（28）日擔任台北海洋科技大學60年校慶的表演嘉賓，女孩們談及近況，語萱日前與好友一起開的服裝店無預警收攤，她坦言已經拆夥，原因是因為有時工作無法抽身，沒辦法天天顧店，好友決定要退回網路經營，語萱也直呼：「不建議朋友一起共事」，但強調未與朋友鬧翻。

草莓自曝高中三年都沒交過男友。（記者王文麟攝）

談及校園生活，草莓自曝高中時就是風雲人物的她受到男同學愛慕、特地為她做便當，不過當時她暗戀的是高三學長，未跟男同學有進一步發展，結果高中三年都沒交過男友。

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仔仔被團員封為仔哥。（記者王文麟攝）

仔仔被團員封為仔哥，被笑不可能在學校被霸凌，倒是她透露高中戲曲學校，因為很嚴，曾被老師打到大腿瘀青，「我媽媽超生氣！」但她說，是自己想讀戲曲學校，又加上學長姊都是這樣被打上來的，就乖乖忍受。而仔仔近期為了填補修賽季的空窗期，目前身兼牙醫助理與演員。

電豹女受訪談及近況。（記者王文麟攝）

為慶祝台北海洋科技大學邁入創校一甲子，學校舉辦「揚帆一甲子航向新世代60周年活動」首先是上午自士林校區開始，經過社子大橋、屈原宮，而至兒童新樂園的健康樂活健走活動，接著是下午場在兒童新樂園的慶祝活動，最後在歡樂的煙火秀中結束活動。

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