（專訪）入圍金馬影帝的他差點成為機師！許瑞奇合作台灣公司「想挑戰閩南語演戲」

新加坡男星許瑞奇。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／專訪〕新加坡男星許瑞奇去年憑電影《好孩子》入圍金馬影帝，近期與台灣「雀喜經紀」團隊展開合作，準備將事業版圖拓展至台灣。談到未來，他並沒有急著設定太多目標，比起名氣或速度，他更在意的是角色能帶來的意義與影響，畢竟他當演員也非一開始規劃，這個差一點成為機師的男人，如今已入圍過華人電影獎最高殿堂。

「我現在覺得很幸福，在做喜歡的事情很棒，心靈的平靜是很重要的」，許瑞奇說。對他而言，演員的價值並不只是站在鏡頭前，而是能透過作品傳達某些理念。「希望未來接到好角色，有想要傳達的理念，或是幫忙少數群體發聲，還有能夠正視一些被社會壓迫的問題。」

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許瑞奇的演員之路其實並不是一開始就規劃好的人生方向。（記者胡舜翔攝）

然而，許瑞奇的演員之路其實並不是一開始就規劃好的人生方向，現年32歲的他透露，當年踏入演藝圈多少帶著些現實壓力，「我出道前做過不少雜工，那時才24、5歲，家人每天看我在家，都問我為什麼不去找工作？」在那段對未來仍然迷惘的時期，他曾有過機師夢，為了更接近這個目標，甚至加入空軍服役，坦率表示：「以前都看湯姆克魯斯開飛機呀！尤其是戰鬥機最酷了。」

許瑞奇大約拍了4、5年的戲，才慢慢感受到表演帶來的魅力。（記者胡舜翔攝）

真正踏入演藝圈後，許瑞奇也不是馬上就愛上表演，他回憶，大約拍了4、5年的戲，才慢慢感受到表演帶來的魅力，而一轉眼，他已經在這條路上走了9年。但即使如此，他仍坦言內心一直存在一種不安：「沒有人注意到我」。

許瑞奇憑新加坡劇集《你的世界我們懂》稱帝。（記者胡舜翔攝）

在新加坡，演員能夠發展的舞台其實有限，許瑞奇也曾嘗試前往對外發展，但最終並沒有得到理想的結果。直到2022年，他憑新加坡劇集《你的世界我們懂》稱帝，事業才逐漸出現轉機，也讓更多觀眾開始認識他。

許瑞奇去年以電影《好孩子》入圍金馬影帝。（記者胡舜翔攝）

因此當去年以電影《好孩子》入圍金馬影帝時，對許瑞奇而言更像是一場意料之外的驚喜。他笑說，能走到這一步已經非常不可思議，「無論得不得獎都已經是贏家」。

對於父母的反應，他則笑說家人一向不太多話，但其實一直默默支持著他。「他們不會說的，只要我開心就好，金馬獎前一天他們什麼都沒有說，只發了簡訊給我，但我知道他們很多話沒有說。」

許瑞奇父親希望他以後拍的東西是有主題性的，是有反應在社會問題上的角色。（記者胡舜翔攝）

許瑞奇回憶，小時候父親個性較為嚴厲，但現在退休後，家裡反而變成爸爸最常下廚，負責一家人的三餐。隨著兒子的演藝事業逐漸穩定，父親也慢慢放下當年的擔心。不過身為長輩，他仍對兒子的作品有自己的期待。許瑞奇笑說：「他希望我以後拍的東西是有主題性的，是有反應在社會問題上的角色，畢竟當演員有社會責任。」

談到表演本身，他形容演戲是一件「很開心卻很累」的工作。尤其剛開始拍戲時，他最難克服的其實是哭戲。「一開始我覺得哭戲很難演，因為亞洲家庭一直灌輸不能哭，所以用的方式會不一樣，我會邏輯性的理解角色為什麼會這樣，然後過人物的生活，那是我的方式。」

去年，許瑞奇因金馬獎活動首次來到台灣，當時參加入圍酒會的場面至今仍讓他印象深刻。「那麼大的酒會，有點嚇到。」也正是那趟旅程，讓他對台灣影視環境留下深刻印象。

形容演戲是一件「很開心卻很累」的工作。（記者胡舜翔攝）

如今與台灣經紀團隊合作，許瑞奇透露，雙方其實從去年初就開始討論合作細節，目前仍持續規劃未來方向。他形容整個合作過程相當開放，希望能藉由不同市場的合作，看見更多可能性。對於演員這份工作，他也坦言其實相當被動，因此更珍惜每一次出現的新機會，甚至直言：「很想挑戰用閩南語演戲」。

從曾經夢想駕駛戰鬥機，到一步步走上演員之路，甚至站上金馬影帝入圍舞台，許瑞奇說自己其實沒有太多計畫，只希望持續遇見能打動人的角色，把戲好好演下去。至於被問到如何維持逆齡外型？他最後笑得十分爽朗，分享自己的生活哲學：「保持心情愉快，多運動然後喝生啤酒！」

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