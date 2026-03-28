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娛樂 最新消息

柯震東失手「打歪」郭子乾鼻子 當場血流如注：這筆帳找你爸算

震東（左）拍戲時曾失手打斷郭子乾（右）鼻子，陳妍霏（中）表情似乎感同身受。（記者胡舜翔攝）震東（左）拍戲時曾失手打斷郭子乾（右）鼻子，陳妍霏（中）表情似乎感同身受。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東、王柏傑、郭子乾今（28日）出席Netflix影集《乩身》上線記者會，劇中充滿台灣宮廟文化與奇幻特效，柯震東要與飾演神龍太子的郭子乾鬥法，沒想到開拍時卻意外濺血。

郭子乾回憶，當時動作戲排得很精準，法器與特效加持都要點到點，沒想到練習時柯震東距離沒抓好，「他一個拐子過來，我的鼻子就被撞到，當場血流如注」。他當下看到柯震東嚇得臉發白，一直道歉說：「郭哥對不起。」

郭子乾回憶鼻子被撞到的經歷。（記者胡舜翔攝）郭子乾回憶鼻子被撞到的經歷。（記者胡舜翔攝）

郭子乾幽默說：「我說『沒關係、沒關係，我認識你爸，這筆帳我找你爸要』。」他之後被送往三軍總醫院治療，但他笑說柯震東非常暖心，不僅送蛋糕、飲料，還親筆寫卡片求諒解，「他很貼心、很窩心，但我還是那句話，我找你爸爸算」。

回想噴血瞬間，柯震東坦言嚇瘋了：「想說『完蛋了』，我的臉看起來比郭哥還要白，真的沒想到會這樣。」他開玩笑表示，雖然內疚，但也有點小確幸：「本來一週要練五天，但郭哥休息的時候，我可以跟著休息四、五天。」讓一旁的郭子乾聽了忍不住再次強調：「這筆帳絕對找你爸算！」引起全場大笑。

柯震東坦言看到郭子乾受傷，嚇到臉色慘白。（記者胡舜翔攝）柯震東坦言看到郭子乾受傷，嚇到臉色慘白。（記者胡舜翔攝）

這次郭子乾挑戰反派，角色結合傳統神祇與壓迫感。他為了抓出「神性」，特別去廟宇觀察陣頭儀式。他笑說穿上重份量的戲服後，「化完妝、一穿上戲服後整個人就會不自覺進入狀態，好像真的有一點『被加持』的感覺」。

《乩身》除了打鬥，最累的是要跟「空氣」演戲。演員們一致認為這是一場「想像力大賽」。柯震東笑說：「有時候導演會說『這邊有一團火過來』，但現場其實只有空氣，要自己相信它真的存在。」雖然拍攝辛苦，但看到規模宏大的成品，大家紛紛直呼一切都值得了。

Netflix《乩身》集結柯震東、王柏傑、薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、趙正平、郭子乾、隋棠等人演出，4月2日於Netflix上線。

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