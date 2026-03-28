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娛樂 最新消息

導演帶新生代演員回家鄉！苗栗白沙屯拱天宮祈福感受超濃人情味

林毓家（左）、方甯在白沙屯拱天宮與當地的萌狗合照。（萬騰文化創意提供）林毓家（左）、方甯在白沙屯拱天宮與當地的萌狗合照。（萬騰文化創意提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》在台上映倒數，導演張清峰率領新生代潛力演員林毓家、方甯前往他的故鄉苗栗的白沙屯拱天宮參香祈福，希望從故鄉出發，祈福電影全台票房大賣，許多熱情民眾加油打氣，還有熱情民眾送六顆包子象徵「票房一路長紅、圓圓滿滿、六六大順」，讓劇組在「香燈腳」感受到濃厚人情味。

導演張清峰（中）帶著第一次到白沙屯拱天宮的林毓家（左）、方甯參拜，祈求《NO GOOD！歐吉桑》票房大賣。（萬騰文化創意提供）導演張清峰（中）帶著第一次到白沙屯拱天宮的林毓家（左）、方甯參拜，祈求《NO GOOD！歐吉桑》票房大賣。（萬騰文化創意提供）

苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動是每年台灣一大盛事，今年「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，目前報名人數已突破40萬，這幾天現場人潮非常多，導演張清峰帶著演員林毓家、方甯穿著EDWIN × 白沙屯媽祖聯名系列電影T恤，發送結緣酷卡給現場民眾。

《NO GOOD！歐吉桑》導演張清峰（左起）、演員方甯、林毓家在白沙屯拱天宮合照。（萬騰文化創意提供）《NO GOOD！歐吉桑》導演張清峰（左起）、演員方甯、林毓家在白沙屯拱天宮合照。（萬騰文化創意提供）

這也是林毓家第一次體驗的「香燈腳」的熱情，直呼：「大家真的都非常有人情味，今天大家拿到我們的結緣品，反應都很可愛！我覺得這個地方的氛圍真的很好，我之後會想要走走看，我覺得很有趣，也希望所有香燈腳都平安，注意安全！」方甯也難忘香燈腳的熱情，「熱情到有一個老闆娘直接送了我們一大包包子！祝福香燈腳都可以平安健康快樂順利！」

林毓家在片中飾演同門師兄李銘順的兒子，父子在家裡時常吵個沒完，兒子眼中的父親倚老賣老、愛下指導棋，又固執無法溝通。片中一場父子和解的戲，感人真摯，他笑說：「我們在車上都在開玩笑，整個過程都是非常愉快開心的！那也是我第一次車拍，因為跟順哥的距離也很近，基本上在拍的時候也只有我們兩個陪著彼此，本來以為可能我會尷尬，因為我自己比較內向，但是很謝謝順哥一直開玩笑陪我！」

對於跟同門師兄李銘順合作的經驗，林毓家直呼非常開心，也非常被照顧，「順哥在現場一直鼓勵我，一直陪我對表演的狀態，也給我了很多表演的啟發，讓我更知道在演戲跟表演的時候，不一定有對錯，讓我更放開的去當小豪這個角色。」

林毓家也對前輩李銘順大感佩服，「因為每一天都會看到銘順哥看劇本都看一下下就完全記起來，也都研究的很深刻了，再看到這個過程的時候，都會想說也太厲害了吧！怎麼那麼快就可以看出那麼多想法！」方甯認為李銘順非常平易近人，「現場的氣氛一直都很歡樂，我跟他戲裡的互動真的很像父女，沒有距離，會打打鬧鬧、鬥嘴，其實蠻過癮的！」

《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

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